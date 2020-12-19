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Cizre’de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

19.12.2020 11:07 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ın Cizre ilçesinde narkotik polislerinin kent genelinde uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik düzenlediği şafak operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, kent genelinde uyuşturucu satışı yapan 9 şüpheli tespit edildi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde narkotik polislerinin kent genelinde uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik düzenlediği şafak operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, kent genelinde uyuşturucu satışı yapan 9 şüpheli tespit edildi. Narkotik ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen deliller sonrası harekete geçerek, ilçe genelinde bulunan 9 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. 100 polisin katılımıyla Uyuşturucu madde kullanan ve satış yapan şahısların yakalanmasına yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 9 ayrı eve eş zamanlı gerçekleştirilen şafak operasyonunda, K.O., S.İ., F.B., A.V.B., F.D., Y.K., M.E.İ,. C.A. ve B.Z. gözaltına alındı.
Şüphelilerin yapılan ev ve üst aramalarında toplamda 123,3 gram eroin 6,60 gram metamfetamin, 2,96 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınıp haklarında TCK 188. maddesi kapsamında işlem yapılan 9 şüphelinin Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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