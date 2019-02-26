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Cizre'de uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 13:15 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Cizre'de uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak),(DHA)- ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Cizre'de uyuşturucu satışı, kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik dün 197 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Narkotik köpek ile belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 17 gram eroin ve 6 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, Bejdar A., Ferhat G., Hüseyin E., Ufuk G., Haşim A., Celal A. ve F.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken F.D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Cizre'de uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklamaCizre'de uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklamaCizre'de uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklamaCizre'de uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

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