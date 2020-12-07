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Cizre’de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

07.12.2020 18:59 | Son Güncelleme:
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Cizre’de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda torbacılık yaptığı tespit edilen 10 kişi gözaltını alındı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda torbacılık yaptığı tespit edilen 10 kişi gözaltını alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yapmış olduğu eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 184,4 gram eroin, 18,82 gram metamfetamin, 139,47 gram esrar, 0,98 gram bonzai ile bin 350 lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cizre’de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

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