HABER

Cizre'de "Yap ama bozma" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 17:12 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Kızılay öncülüğünde kentin tarihi ve değerlerini tanıtmak amacıyla 600 öğrencinin katılımıyla "Yap ama bozma" etkinliği düzenlendi - Etkinlik kapsamındaki yarışmada öğrenciler kentin tarihi yerlerinin pazıllarını yaptı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Kızılay, İlçe Milli Eğitim ve Hamilik Okulu Vakfı iş birliğiyle "Yap ama bozma" etkinliği düzenlendi.

Cizre Fen Lisesi spor salonundaki etkinlikte, 600 lise öğrencisi Kırmızı Medrese ve Mem-u Zin pazıllarını 30 dakika içinde yapmaya çalıştı. Bireysel ve takım halinde düzenlenen iki kategorideki yarışmada, dereceye giren ilk üç öğrenciye para ödülü verildi.

Kızılay Genel Müdürlüğü Proje Koordinatörü Kamile Canbay, yarışmanın Cizre'de ilk kez düzenlendiğini, bunu her yıl yapmak istediklerini belirtti.

Etkinliği "Yap ama bozma" olarak sembolleştirmek istediklerini kaydeden Canbay, şunları kaydetti:

"İsmi kurgularken Cizre gerçeklerine ve ülkemizin güzelliğine konsantre olmaya çalıştık. Bozmak kolay yapmak zordur. İlerlemek için sürekli yapmak lazım. O yüzden de biz 'Yap ama bozma' dedik. Sevgi birleştiren bir şey ve bir sevgi bin sevgiyi getirir. Sonra da gelse bile o bin sevgi o bir sevginin kapısını açar. Bugün bu yarışma ile yüzlerce genci bir araya getirdik. İnşallah bundan sonra da Cizre merkezinde bütün bölgeyi ve ülkeyi içine alacak şekilde halkayı genişleterek ilerleyecek."

Kızılay Cizre Şube Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldırım da 14 liseden yaklaşık 600 öğrencinin katıldığı 2 kategoride oluşan 70'lik ve 150 parçadan oluşan pazıl yarışmasındaki amaçlarının ilçenin temel değerlerini Türkiye'ye tanıtmak olduğunu söyledi.

İlk kez düzenledikleri yarışmayı her yıl genişletmek istediklerini ifade eden Yıldırım, "Yarışmada dereceye giren öğrencilerden birinciye 800, ikinciye 700 ve üçüncüye 600 lira ödülümüz olacak." dedi.

Cizre Kızılay Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Elif Tüzün de Cizre'nin tarihi geçmişinin Hz. Nuh Tufanı'na kadar gittiğini belirterek, amaçlarının öğrencilere tarihi ve kültür bilincini yansıtmak olduğunu söyledi.

Yarışmada, pazılları 9 dakikada tamamlayarak birinci olan Cizre Mehmet Akif Ersoy Lisesi 9. sınıf öğrencisi Evin Öncel, yarışmada ilçenin tarihi önemi olan Kırmızı Medrese'nin parçalarını birleştirip birinci olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Daha sonra yarışmada dereceye giren ilk üç öğrenciye para ödülü verildi.

PARTNERYaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?Yaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?
Ayasofya önünde Yeni Zelanda'da ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındıAyasofya önünde Yeni Zelanda'da ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Dehşet! Kurşun yağmuruna tutulduDehşet! Kurşun yağmuruna tutuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cizre lise şırnak yarışma

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de babası ve ağabeyi cinayete azmettirmekten tutuklanan emlakçı öldürüldü

Dehşet! Kurşun yağmuruna tutuldu

Polis memuru otomobilinde intihar etti

Polis memuru otomobilinde intihar etti

Gaziantep-Kilis yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep-Kilis yolunda feci kaza!

Yeni Zelanda'daki katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı!

Katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı!

Son dakika! Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı! 'Her ikisiyle de sevgiliydim ben'

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.