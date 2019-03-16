Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Kızılay, İlçe Milli Eğitim ve Hamilik Okulu Vakfı iş birliğiyle "Yap ama bozma" etkinliği düzenlendi.

Cizre Fen Lisesi spor salonundaki etkinlikte, 600 lise öğrencisi Kırmızı Medrese ve Mem-u Zin pazıllarını 30 dakika içinde yapmaya çalıştı. Bireysel ve takım halinde düzenlenen iki kategorideki yarışmada, dereceye giren ilk üç öğrenciye para ödülü verildi.

Kızılay Genel Müdürlüğü Proje Koordinatörü Kamile Canbay, yarışmanın Cizre'de ilk kez düzenlendiğini, bunu her yıl yapmak istediklerini belirtti.

Etkinliği "Yap ama bozma" olarak sembolleştirmek istediklerini kaydeden Canbay, şunları kaydetti:

"İsmi kurgularken Cizre gerçeklerine ve ülkemizin güzelliğine konsantre olmaya çalıştık. Bozmak kolay yapmak zordur. İlerlemek için sürekli yapmak lazım. O yüzden de biz 'Yap ama bozma' dedik. Sevgi birleştiren bir şey ve bir sevgi bin sevgiyi getirir. Sonra da gelse bile o bin sevgi o bir sevginin kapısını açar. Bugün bu yarışma ile yüzlerce genci bir araya getirdik. İnşallah bundan sonra da Cizre merkezinde bütün bölgeyi ve ülkeyi içine alacak şekilde halkayı genişleterek ilerleyecek."