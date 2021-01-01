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  4. Cizre’de yılbaşı gecesi bin 492 polis görev başında hazır bulundu

Cizre’de yılbaşı gecesi bin 492 polis görev başında hazır bulundu

01.01.2021 01:39 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ın Cizre ilçesinde yılbaşı gecesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Cizre Emniyet Müdürlüğü güvenlik önlemlerini sıkı tuttu.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yılbaşı gecesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Cizre Emniyet Müdürlüğü güvenlik önlemlerini sıkı tuttu. Cizre’de yılbaşı gecesi bin 492 polis görev başında hazır bulundu.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yılbaşında olası bir güvenlik problemi yaşanmaması ve yaşanan olaylara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla ilçe genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla ilçe genelinde bin 492 polis görev yaptı. Gece boyunca görevde olacak ekipler, yollarda ve parklarda denetimlerini sürdürüyor. Cizre Kaymakamlığının İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararında belirtilen Sevgi Sokağı, Sanat Sokağı, Orhan Doğan Caddesi, Belediye Caddesi, Nusaybin Caddesi, İdil Caddesi ve Yafes Caddesi tüm girişlere sınırlandırıldı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanması, sosyal izolasyon, genel güvenlik ve asayiş sağlanması amacıyla yoğun şekilde güvenlik önlemi aldı. Alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde 58 uygulama noktası, bin 492 polisle sabit yol uygulamaları, yaya devriyeleri ve değişik güvenlik kontrol noktaları ile güvenlik önlemleri sıkı tutuldu.

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