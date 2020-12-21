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Cizre’de yola çıkan koyunlar zincirleme kazaya neden oldu

21.12.2020 22:58 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ın Cizre ilçesinde uluslararası karayolunda karşıdan karşıya geçen koyun sürüsü 4 aracın zincirleme kaza yapmasına neden oldu.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde uluslararası karayolunda karşıdan karşıya geçen koyun sürüsü 4 aracın zincirleme kaza yapmasına neden oldu. Kazada 3 kişi yaralanırken, 30 koyun telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Cizre ilçesi Yafes Mahallesi’nden geçen uluslararası karayolunda Behiye Gök koyunları ile birlikte karşıya geçmeye çalıştığı sırada Silopi istikametinden Cizre Devlet Hastanesi istikametine seyreden Selim K. yönetimindeki 34 DEP 074 plakalı otomobil karanlıkta yola çıkan koyun sürüsüne ve ardından bariyerlere çarptı. Kaza sonrası sağa sola kaçışan koyunlara 34 BCG 585 plakalı kamyonet çarptı. Kazada çoban Behiye Gök, otomobil sürücüsü Selim Kalkan ile kamyonette bulunan küçük bir çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Behiye Gök’ün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 30 koyun da telef oldu. Telef olan koyunlar vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı.
Yaşanan kazanın ardından trafik ekipleri yolda önlem aldığı esnada 59 TK 218 plakalı kamyonet durdu. Bu sırada hemen arkasından gelen ve içinde 4 kişinin bulunduğu Hasan I. yönetimindeki 06 EY 1170 plakalı otomobil, duran kamyonete çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere çarptı. Araçlarda bulunanlar kazayı yara almadan atlatırken, otomobil sürücüsü Hasan I. duruma tepki gösterdi.
Trafik ekipleri, kazadan yara almadan kurtulan sürücülere kaza tutanağı tutulması konusunda yardım etti. Sürücüler yol aydınlatma ışıklarının kapalı olmasına tepki göstererek, hayvanların yola çıktığı anlarda gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

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