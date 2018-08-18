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Cizre'de zihinsel engelli gence darp güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 18:41 | Son Güncelleme

Cizre'de zihinsel engelli gence darp güvenlik kamerasında

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kişinin, marketten çıkardığı zihinsel engelli genci darbetmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Nur Mahallesi Yafes Caddesinde, 13 Ağustos'ta evlerinin altındaki markete giden 26 yaşındaki yüzde 70 zihinsel engelli Kasım Bulduş'un, ismi öğrenilemeyen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç tarafından marketten çıkarılarak cadde ortasında darbedilmesi, güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesinin yer aldığı görüntüde, Bulduş'u darbeden saldırganın olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Bulduş'un ağabeyi Mehmet Ali Bulduş, engelli kardeşinin haksız yere dayak yediğini ve bunu kabullenemediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kardeşim markette olduğu sırada madde bağımlısı bir genç tarafından dükkandan çıkarılarak darp ediliyor. Biz de olay anını kameradan gördük ve dayak atan çocuğu oradan tespit edip ailesine olayla ilgili bilgi verdik. Mersin'de bulunan babası ile görüştük. Babası da oğlunun madde bağımlısı olduğunu söyledi. Biz de darp raporu alarak, şikayetçi olduk. Yaşadığımız olayı başka bir engelli gencin yaşamaması, gençlerin madde bağımlısı olmaması ve kötü alışkanlıklar edinmemesi için herkesi çocuklarına sahip çıkmaya davet ediyorum."

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