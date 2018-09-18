Cizre'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cizre-İdil karayolunun 3. kilometresindeki Sulak köyü mevkisinde Efendi Aslan (30) yönetimindeki 34 PBV 51 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 73 M 1537 plakalı yolcu minibüsü, Hulusi Çelebi'nin kullandığı 65 AAC 579 plakalı otomobil ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 AH 3935 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Çelebi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kamyonet içinde sıkışan sürücü Aslan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtan çıkarıldı.

Kazada, araçlarda bulunan ve yaralanan 8 kişi 112 acil servis ekiplerince Cizre, İdil ve Silopi devlet hastanelerine kaldırıldı.

