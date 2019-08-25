Cizre'deki bombalı saldırının failleri tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerce kalekola yapılan bombalı saldırının failleri olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında, 15 Ağustos'ta Cizre ilçesinde teröristlerce EML Kalekolu'na yapılan bombalı saldırının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında 17 Ağustos'ta yapılan operasyonda, 3 şüphelinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, yapılan ev aramalarında örgüte ait örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ile el bombası ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

