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Cizre'deki bombalı saldırının failleri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 11:42 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerce kalekola yapılan bombalı saldırının failleri olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerce kalekola yapılan bombalı saldırının failleri olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında, 15 Ağustos'ta Cizre ilçesinde teröristlerce EML Kalekolu'na yapılan bombalı saldırının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında 17 Ağustos'ta yapılan operasyonda, 3 şüphelinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, yapılan ev aramalarında örgüte ait örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ile el bombası ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

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