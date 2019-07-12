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Cizre'deki EYP'li saldırıya 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 11:31 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, PKK'lı teröristlerce dün gece düzenlenen saldırıda yaralandıktan sonra hastanede tedaviye alınan 3 güvenlik bekçisinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Cizre'deki EYP'li saldırıya 9 gözaltı

Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak),(DHA)- ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, PKK'lı teröristlerce dün gece düzenlenen saldırıda yaralandıktan sonra hastanede tedaviye alınan 3 güvenlik bekçisinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Güvenlik güçlerinin saldırının ardından düzenlediği operasyonda ise 9 kişi gözaltına alındı.
Dün gece, Cizre'nin Cumhuriyet Meydanı'nda PKK'lı teröristlerce çöp konteynerine önceden konulan el yapımı patlayıcı, güvenlik bekçilerinin geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Yaralanan 3 güvenlik bekçisi, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Bekçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı. Bu sabah, Özel Harekat polislerinin de katılımıyla belirlenen birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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