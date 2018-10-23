Şırnak'ın Cizre ilçesindeki öğrencilere "gyrocopter" tanıtıldı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Şırnak İl Temsilciliği ile Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen program kapsamında öğrenciler gyrocopter hakkında bilgi aldı.

Şırnaklı öğrencilere havacılığın, hava sporlarının sevdirilmesi amacıyla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında gerçekleştirilen etkinlik ilgi gördü.

İlk kez gyrocoptere binen öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Gyrocopter Branş Başkanı Mustafa Yavuz, Şırnak'ta öğrencilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

İstanbul'dan 15 gün önce havalanıp il il gezerek her ilde çocuklarla buluştuklarını dile getiren Yavuz, 15 günde yaklaşık 450 öğrenciye ulaştıklarını aktardı.

Yavuz, bu manada bir öğrencinin dahi yaşamına dokunabilmenin önemli olduğunu aktararak, güzel tepkiler aldıklarını belirtti.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Şırnak İl Temsilcisi Fahrettin Atak da hedeflerinin çocuklara havacılığı sevdirip hava araçlarını tanıtmak olduğunu dile getirdi.

Atak, bu etkinliği gerçekleştirmelerine katkı sağlayan Türkiye Hava Sporları Federasyonu Gyrocopter Branş Başkanı Mustafa Yavuz ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek'e teşekkür etti.

