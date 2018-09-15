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Cizreli küçük futbolcular, İspanya'da Türkiye'yi temsil edecek 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 12:55 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde 22 futbolcu adayı çocuk, İspanya'nın Barselona kentinde 13-19 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenecek Costa Brava Futbol Turnuvası'na katılarak Türkiye'yi temsil edecek.

Cizreli küçük futbolcular, İspanya'da Türkiye'yi temsil edecek 

Halil COŞKUN/CİZRE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde 22 futbolcu adayı çocuk, İspanya'nın Barselona kentinde 13-19 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenecek Costa Brava Futbol Turnuvası'na katılarak Türkiye'yi temsil edecek.
Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi, Cizre ilçesinde 13-14 yaş grubu çocukların katımıyla yaptığı elemelerde başarı sağlayan 22 çocuk, Barselona'da düzenlenecek turnuvaya katılım sağlayarak, Türkiye'yi temsil edecek. 13-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Costa Brava Futbol Turnuvası'na katılacak 22 çocuk, önce İstanbul'a götürülerek Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin alt yapısında hazırlıklarını yapacak.
İspanya'daki turnuvada 64 ülkenin yarışacağını anlatan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Türkiye'yi sadece Cizreli çocukların temsil edeceğini söyledi. Antremanda öğrencileri ziyaret eden Kaymakam Arıcan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"İlçemizde önemli bir öğrenci potansiyelimiz var. Neredeyse nüfusumuzun üçte birinden fazlası bu güzel çocuk ve gençlerimiz oluşturuyor. Onları olumlu anlamda motive edebilmek içerisinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri de bizler destekliyoruz. UEFA'nın düzenlediği, Gençlik ve Spor Bakanlığmızın desteklediği bir güzel projeyi de ilçemizde görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu güzel çocukları İspanya'da yapılacak turnuvada hep beraber izlemiş olacağız. Yetkililere destekleri için teşekkür ediyorum."

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Cizreli küçük futbolcular, İspanya'da Türkiye'yi temsil edecek Cizreli küçük futbolcular, İspanya'da Türkiye'yi temsil edecek Cizreli küçük futbolcular, İspanya'da Türkiye'yi temsil edecek Cizreli küçük futbolcular, İspanya'da Türkiye'yi temsil edecek

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