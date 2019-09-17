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CK Akademi’den 6 bin çalışana 186 bin saat eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 13:08 | Son Güncelleme

CK Akademi, 1,5 yılda toplam 186 bin saatlik sınıf içi ve iş başı eğitime imza attı

İSTANBUL (AA) - CK Akademi, "gücümüz enerjimizde, enerjimiz gelişimde" sloganı ile çıktığı yolda kısa sürede 6 binden fazla çalışana dokundu ve toplam 186 bin saat sınıf içi ve iş başı eğitimi verdi.

CK Enerji açıklamasına göre, enerji sektöründe yetişmiş insan kaynağı ihtiyacına çözüm üretmek adına CK Enerji Yatırım AŞ çatısı altında İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne bağlı merkezi bir modelde yapılandırılan CK Akademi, "gücümüz enerjimizde, enerjimiz gelişimde" sloganı ile çıktığı yolda kısa sürede 6 binden fazla çalışana dokundu. 2018 yılında çalışmalarına başlayan CK Akademi 1,5 yılda toplam 186 bin saatlik sınıf içi ve işbaşı eğitime imza attı.

Enerjinin Yapı Taşları, Yetenek Geliştirme, Enerji Kapsülleri programlarını başarılı ile devam ettiren CK Akademi, yıl içinde "Enerjinin Liderleri" programını da başlatmaya hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen getiren CK Akademi Eğitim Müdürü Keziban Özkan, CK Enerji’nin Türkiye’nin farklı bölgelerinde hizmet veren birden fazla grup şirketi ve 7 binin üzerinde çalışandan oluşan dev bir organizasyon olduğunu belirtti.

CK Akademi olarak bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan bahseden Özkan, öncelikli olarak şirket vizyon ve stratejileriyle uyumlu, tüm organizasyonu kapsayan ortak bir gelişim modeli oluşturduklarını aktardı. Bu modeli aynı zamanda teknolojiyle de destekleyebilmek adına çalışanların hem sınıf içi hem de online eğitimlerini takip edebilecekleri dijital bir eğitim portalı kurduklarını bildiren Özkan, modelin ilk parçasını Enerjinin Yapı Taşları adını verdikleri dağıtım saha operasyonları, perakende müşteri operasyonları ve satış gibi şirketin ana fonksiyonlarında görevli çalışanları, işinde uçtan uca uzmanlaştırmayı hedefledikleri sertifikalı gelişim programlarının oluşturduğunu vurguladı.

Özkan, şunları kaydetti:

"Bu programlara örnek olarak saha çalışanlarına özel, zamana yaygın, modüler yapıda tasarlanmış, yaklaşık 6 ay süren sertifikalı Teknik Okul Programı’nı verebiliriz. Gelişim modelinin bir diğer parçasını, yüksek potansiyelli çalışanlarımızı bir üst pozisyonuna hazırlayan Yetenek Gelişim Programları oluşturuyor. Bu programlar kapsamında şu an dağıtım şirketlerindeki mühendislerimiz, kendileri için özel tasarlanmış, yaklaşık 6 ay gibi bir sürede tamamlanan Enerjisiyle Yıldızlaşan Mühendisler gelişim programına dahil oluyor. Bu programla birlikte genç mühendislerimize geleceğin liderleri olma yolunda kendilerini geliştirme fırsatı sunuyoruz. Geçen sene başladığımız programa şu ana kadar yaklaşık 120 mühendisimiz katıldı. Gelişim modeli içinde yönetici altı beyaz yakalı çalışanlarımıza da Enerji Kapsülleri adını verdiğimiz, bireysel yetkinliklerini geliştirebilecekleri eğitim fırsatları sunuyoruz. Bu yıl devreye alacağımız Enerjinin Liderleri gelişim programı ile de üst ve orta kademe yöneticilerin liderlik özelliklerinin gelişimine destek olmayı hedefliyoruz."

- Enerjinin rehberleri dışa da açılacak

Eğitimlerin yüzde 70’inin ‘Enerjinin Rehberleri’ adını verdikleri iç eğitmenler tarafından yapıldığına işaret eden Keziban Özkan, 40'a yakın kendi alanında uzman rehberleri olduğunu aktardı.

İç eğitmenler aracılığı ile kurum dışına da eğitim vermeyi hedeflediklerini belirten Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"İç eğitmenlerimizin sektöre dair teknik ve mesleki konularda geçmişi uzun yıllara dayanan ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübesi var. Biz de bu bilgi birikimi ve tecrübeyi, sadece kurum içinde değil aynı zamanda sektörün gelişimine katkı sağlayacak şekilde kurum dışında da paylaşmak istiyoruz. Kurum dışına vermeyi planladığımız eğitimlerin başında öncelikli olarak uzmanı olduğumuz teknik eğitimler, İSG farkındalık eğitimleri, enerji piyasaları gibi mesleki eğitimlerin yanında sertifikalı gelişim programlarımız da bulunuyor."

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CK Enerji

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