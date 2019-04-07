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CK Enerji Boğaziçi Elektrik, ‘dünya’ için ışıklarını kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 15:49 | Son Güncelleme

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından gerçekleştirilen dünyanın en büyük çevre etkinliğine CK Enerji Boğaziçi Elektrik, bu yıl da destek verdi.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, ‘dünya’ için ışıklarını kapattı

İSTANBUL, (DHA) - Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından gerçekleştirilen dünyanın en büyük çevre etkinliğine CK Enerji Boğaziçi Elektrik, bu yıl da destek verdi.

6 Nisan Cumartesi günü 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte CK Enerji Boğaziçi Elektrik, Müşteri Hizmet Merkezleri (MÜHİM) ve Müşteri İşlem Merkezleri (MİM) dahil olmak üzere 275 binasında ışıklarını bir saatliğine söndürdü.

Bu yılki sloganı ‘doğa ve insan için yeni bir başlangıç’ olarak belirlenen Dünya Saati eylemi, doğadaki kaybı tersine çevirmek için insan-doğa ilişkisinde yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor. Türkiye’den Yeni Zelanda’ya, Fransa’dan Paraguay’a 135 ülkeden, 2 milyar kişi iklim değişikliğine dikkat çeken bu etkinliğe katılım sağladı.

Bu yıl ‘Dünya Saati’ etkinliği kapsamında Ayasofya Müzesi, Edirne Selimiye Camii, Boğaz Köprüleri, Rumeli Hisarı gibi pek çok yapının ışıkları kapatılarak küresel iklim değişikliğine dikkat çekildi.

(FOTOĞRAFLI)

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