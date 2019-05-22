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CK Enerji Boğaziçi Elektrik, muhtarlarla iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 13:53 | Son Güncelleme

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, İstanbul Avrupa Yakası’ndaki muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - CK Enerji Boğaziçi Elektrik, İstanbul Avrupa Yakası’ndaki muhtarları iftar yemeğinde ağırladı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik açıklamasına göre, perakende elektrik sektöründe faaliyet gösteren şirket, demokrasi zincirinin önemli halkalarından biri olan muhtarları iftar yemeğinde ağırladı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda muhtarın yer aldığı iftar yemeğinde, talep ve şikayetler ele alınırken, vatandaşa daha iyi hizmet için yapılabilecek ortak çalışmalar konuşuldu.

- Muhtarlarla korsan ödeme ve usulsüz abonelik konusunda işbirliği

Açıklamaya göre, yüksek katılımla gerçekleşen iftar buluşmasında elektrik tüketicilerinin mağduriyetine yol açan korsan ödeme noktalarına ve usulsüz elektrik kullanımına karşı muhtarlar aracılığı ile bilgilendirme yapılması yönünde ortak noktada buluşuldu.

Her iki konu ile ilgili bilgilendirici afiş ve broşürlerin hazırlanması, bunların muhtarlıklar kanalı ile vatandaşlara ulaştırılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Ayrıca CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in faaliyetleri ve yeni uygulamalarıyla ilgili gelişmeler hakkında muhtarlar aracılığıyla mahalle sakinlerine yönelik toplantıların organize edilmesi yönünde karar alındı.

- "Değerli muhtarlarımızı elektrik tüketicilerinin fahri temsilcisi olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, muhtarlık teşkilatının önemine işaret ederek, "Öncelikle yerel seçimler sonrasında yeni görevinizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biz şirket olarak, siz değerli muhtarlarımızı elektrik tüketicilerinin fahri temsilcisi olarak görüyoruz. Siz muhtarlarımız, müşterilerimizin gözü, kulağı ve sesisiniz. Muhtarlarımızdan gelen talep ve istekler yatırım kararlarımızı, önceliklerimizi etkiliyor, yön veriyor. Bu buluşmanın da müşterilerimiz için çok hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut da "CK Enerji Boğaziçi Elektrik ailesine bizimle bir araya gelerek bilgilerini ve sofralarını paylaştıkları için teşekkür ediyorum. Bu, işbirliği vatandaşa hizmet noktasında çok önemli." değerlendirmesinde bulundu

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Anahtar Kelimeler:
CK Enerji Boğaziçi Elektrik

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