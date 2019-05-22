CK Enerji Boğaziçi Elektrik, muhtarlarla iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - CK Enerji Boğaziçi Elektrik, İstanbul Avrupa Yakası’ndaki muhtarları iftar yemeğinde ağırladı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik açıklamasına göre, perakende elektrik sektöründe faaliyet gösteren şirket, demokrasi zincirinin önemli halkalarından biri olan muhtarları iftar yemeğinde ağırladı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda muhtarın yer aldığı iftar yemeğinde, talep ve şikayetler ele alınırken, vatandaşa daha iyi hizmet için yapılabilecek ortak çalışmalar konuşuldu.

- Muhtarlarla korsan ödeme ve usulsüz abonelik konusunda işbirliği

Açıklamaya göre, yüksek katılımla gerçekleşen iftar buluşmasında elektrik tüketicilerinin mağduriyetine yol açan korsan ödeme noktalarına ve usulsüz elektrik kullanımına karşı muhtarlar aracılığı ile bilgilendirme yapılması yönünde ortak noktada buluşuldu.

Her iki konu ile ilgili bilgilendirici afiş ve broşürlerin hazırlanması, bunların muhtarlıklar kanalı ile vatandaşlara ulaştırılması konusunda görüş birliğine varıldı.