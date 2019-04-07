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CK Enerji Boğaziçi Elektrik'ten Dünya Saati'ne destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 12:59 | Son Güncelleme

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, müşteri hizmet merkezleri ve müşteri işlem merkezleri dahil olmak üzere 275 binasında ışıklarını bir saatliğine söndürdü

İSTANBUL (AA) - Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından gerçekleştirilen dünyanın en büyük çevre etkinliğine CK Enerji Boğaziçi Elektrik, bu yıl da destek verdi.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, dün 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında CK Enerji Boğaziçi Elektrik, müşteri hizmet merkezleri (MÜHİM) ve müşteri işlem merkezleri (MİM) dahil olmak üzere 275 binasında ışıklarını bir saatliğine söndürdü.

Bu yılki sloganı "Doğa ve insan için yeni bir başlangıç" olarak belirlenen Dünya Saati eylemi, doğadaki kaybı tersine çevirmek için insan-doğa ilişkisinde yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor. Türkiye'den Yeni Zelanda'ya, Fransa'dan Paraguay'a 135 ülkeden 2 milyar kişi iklim değişikliğine dikkati çeken etkinliğe katılım sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
CK Enerji Boğaziçi Elektrik WWF

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