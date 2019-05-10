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CK Enerji ‘Boğaziçi’nin ‘enerjisi’ oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 14:11 | Son Güncelleme

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen ‘radyo boğaziçi’ Müzik Ödülleri’nin enerji sponsoru CK Enerji oldu.CK Enerji, ‘radyo boğaziçi’ 16ncıMüzik Ödülleri’ne verdiği destek ile bu kez notaların enerjisi oldu ve radyo boğaziçi Müzik Ödülleri’nin enerji sponsorluğunu üstlendi.

CK Enerji ‘Boğaziçi’nin ‘enerjisi’ oldu

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen ‘radyo boğaziçi’ Müzik Ödülleri’nin enerji sponsoru CK Enerji oldu.

CK Enerji, ‘radyo boğaziçi’ 16ncıMüzik Ödülleri’ne verdiği destek ile bu kez notaların enerjisi oldu ve radyo boğaziçi Müzik Ödülleri’nin enerji sponsorluğunu üstlendi. Gerçekleştirilen törende 2018’in en iyi müzik grubu, en iyi kadın ve erkek pop müzik sanatçıları, en iyi rock müzik sanatçısı, en iyi albüm, en iyi film müziği, en iyi müzik festivaline kadar birçok kategoride ödüller sahibini buldu.

‘En iyi kadın pop müzik sanatçısı’ dalında Simge ödül alırken, Edis ‘en iyi erkek pop müzik sanatçısı’ ödülüne layık görüldü. Manga ‘en iyi müzik grubu’, Mabel Matiz ‘en iyi albüm’ Hayko Cepkin ‘en iyi rock müzik sanatçısı’, Can Kazaz ‘en iyi alternatif müzik sanatçısı’ seçildi. Can Kazaz ödülünü CK Enerji Regülasyon Direktörü Fidan Öztürk’ün elinden aldı. Öztürk, müzik alanında Türkiye’nin ‘en’lerinin ödüllendirildiği törende olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “CK Enerji olarak hayatın her alanında, her an sizinleyiz” dedi.
Törende Okan Bayülgen ‘en iyi radyo programı’ ödülünü alırken Kenan Doğulu da ‘radyo boğaziçi’ 25’inci Yıl Onur Ödülü’ne layık görüldü.

CK Enerji ‘Boğaziçi’nin ‘enerjisi’ oldu

CK Enerji ‘Boğaziçi’nin ‘enerjisi’ oldu

CK Enerji ‘Boğaziçi’nin ‘enerjisi’ oldu

CK Enerji ‘Boğaziçi’nin ‘enerjisi’ oldu

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