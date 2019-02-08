CK Enerji’nin ‘Hayatı Aydınlat’an akülü sandalye şarj istasyonları 17’ye ulaştı

CK Enerji’nin ‘Hayatı Aydınlat’ projesi çerçevesinde geliştirilen ve engellilerin sokakta hayatını kolaylaştıran akülü sandalye şarj istasyonlarına her geçen gün yenileri ekleniyor. İstanbul Avrupa Yakası’nda 14 olan istasyonların sayısı Yenikapı, Sanayi Mahallesi ve Başakşehir metro duraklarına kurulanlarla birlikte 17’ye çıktı. Yılsonuna kadar bu sayının 25’e ulaşması hedefleniyor.

CK Enerji’nin çalışanlarının desteği ile 2016 yılında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi ‘Hayatı Aydınlat’ engelli vatandaşların sokaktaki ‘enerjisi’ oldu. Yapılan açıklamada; çalışanların da yer aldığı Hayatı Aydınlat konserleri ve sponsorlardan elde edilen gelirle bugüne kadar İstanbul Avrupa Yakası’nda sayıları 14’e ulaşan akülü sandalye şarj istasyonlarına 2019’un ilk ayında üç tane daha eklendi. Yenikapı, Sanayi Mahallesi ve Başakşehir metro duraklarında kurulan yeni istasyonlarla birlikte akülü sandalye şarj istasyonu sayısı 17’ye ulaştı.

122 kilometrelik hat kapsama alanında

2018 yılı sonuna kadar İstanbul Avrupa Yakası’nda kurulan akülü sandalye şarj istasyonları ile İstanbul’da metro hattında 54 kilometre, metrobüs hattında da 52 kilometre olmak üzere toplamda 106 kilometre kapsam altına alınmıştı. Devreye giren 3 yeni istasyonla birlikte Avrupa Yakası’nda dolaşabileceği hat uzunluğu da 122 kilometreye çıkmış oldu. 2019 yılı sonuna kadar metro, metrobüs ve tramvay hatları üzerinde 25’e ulaşması planlanan akülü sandalye şarj istasyonları ile yaklaşık 140 kilometrelik bir güzergahta engelli vatandaşlar, enerji kesintisi sorunu yaşamadan akülü sandalyeleri ile yol alabilecek.