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“Clapper sinema ve televizyon dünyasının yeni sosyal ağı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 15:42 | Son Güncelleme

Gündemdeki dizi ve filmleri, aynı filmi izleyen kişilerin yorumlarını, oyunculara yapılan puanlamaları ve çok daha fazlasını bulacağınız sinema ve TV’nin yeni sosyal ağı “Clapper” Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen lansman ile tanıtıldı.Türkiye’nin en büyük film ve dizi mobil uygulaması olan Clapper’ın lansmanına, oyuncu Mert Fırat, IDEMA, İnogar ve İnogarArt’ın kurucu ortağı Dr.

Gündemdeki dizi ve filmleri, aynı filmi izleyen kişilerin yorumlarını, oyunculara yapılan puanlamaları ve çok daha fazlasını bulacağınız sinema ve TV’nin yeni sosyal ağı “Clapper” Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen lansman ile tanıtıldı.
Türkiye’nin en büyük film ve dizi mobil uygulaması olan Clapper’ın lansmanına, oyuncu Mert Fırat, IDEMA, İnogar ve İnogarArt’ın kurucu ortağı Dr. Ali Ercan Özgür, BAU akademisyenleri ve öğrencileri katıldı. Lansmanda açılış konuşmasını yapan, Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura, “Bir şirkete girmek için çalışmayın kendi şirketinizi kurmak için çalışın” dedi.
Son dönemde dizi ve filmlerin ortak yayınlandığı programlar oldukça popüler. Türkiye’nin kendi dalında en başarılı uygulaması olarak gösterilen yeni bir film ve dizi platformu olan Clapper piyasaya çıktı. İzleyiciler bir filme karar verme aşamasında daha önce o filmi izlemiş kişileri ve yapmış oldukları değerlendirmeleri görebilecekler. Sevdikleri yerli ve yabancı dizileri takip edebilecek, bölüm ve fragman bildirimleri alabilecekler. Oyuncu performansları ise altın klaket ile izleyiciler tarafından değerlendirilecek.
“Clapper sinema ve televizyon dünyasının yeni sosyal ağı”
‘Clapper’ uygulamasının geliştiricileri genç isimler Berker Gültepe ve Utku Sağsöz, mutluluklarının yanı sıra çokta heyecanlı olduklarını söylediler.
BAU Mühendislik Fakültesi öğrencisi Berker Gültepe, “Lansmana sektörden ünlü isimlerin katılması bizi çok mutlu etti. ‘Clapper’, sinema ve televizyon dünyasının yeni sosyal ağı. Filmler ve diziler üzerinden sosyalleşmeye odaklanıyoruz. Sinema ve dizi sektöründeki boşluğu biraz daha doldurmak ve insanların izledikleri şeyler hakkında konuşabilecekleri ortak bir platform ortaya koymak istedik. Türkiye olarak sosyal medya kullanımında çok aktif ve yüksek bir nüfusumuz var” dedi. Tüm dünyada Türk dizilerinin izlendiğini vurgulayan Gültepe, “Clapper dünyada daha önce denenmemiş bir proje. İnsanların diziler ve filmler üzerinden sosyalleşmesine odaklanıyoruz” dedi.
“2020 yılında Avrupa’ya açılmayı planlıyoruz”
2019 yılı içerisinde Türkiye’de ulaşmak istedikleri hedeflerin olduğunu ifade eden Utku Sağsöz, “Hedeflerimize ulaşabilirsek 2020 yılında Avrupa’ya açılmayı planlıyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Fikir itibari ile proje üzerinde 3 yıldır çalışıyoruz. Birçok mentol görüşme, birçok ekosistem içerisinde eğitimler ve festivallere katıldık. Amacımız uygulamamızı geliştirmek ve yeni özellikler ekleyerek devam etmek.” dedi.

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