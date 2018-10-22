İSTANBUL (AA) - Fransız besteci Claude Debussy, ölümünün 100'üncü yılı nedeniyle verilen "Bilitis Şarkıları" konseriyle anıldı.
Ensemble Veritas'ın sahne aldığı konser, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştirildi.
Konserde arp sanatçıları İpek Sonakın ve Gizem Aksoy, flüt sanatçısı Jülide Gündüz ve Sonat Sözer ile piyano ve çelesta sanatçısı Gülnare Özdemir’den oluşan topluluğa, oyuncu-yazar Görkem Yeltan'da anlatıcı olarak eşlik etti.
Yeltan, adını Debussy'nin Pierre Louys'un şiirleri üzerine bestelediği "Bilitis Şarkıları"ndan alan konserde, Bilitis karakterinin ağzından şiirler okudu.
Repertuarda Claude Debussy "Claire de Lune", Maurica Ravel "Habanera", Camille Saint Seans "Fantaisie" Op. 124, Gabriel Faure "Fantaisie", Jacques Ibert "Deux Interludes", Hector Berlioz "L'enfance de Christ" Op. 25 ve Claude Debussy - Bilitis Şarkıları yer aldı.
- Kadın şair Bilitis
Claude Achille Debussy'ye (1862-1918) göre müzik doğayı taklit etmemeli, doğa ve hayal gücü arasındaki mistik bağı göstermelidir. Debussy açıklanamaz şeyleri anlatma peşindedir ve bu uğurda kendisinden önce var olan gelenekselleşmiş bazı kalıpların dışına çıkar.
Debussy'nin edebiyat zevkini şekillendiren arkadaşı Fransız şair ve yazar Pierre Louys, 1894'te "Bilitis Şarkıları" başlıklı, 143 şiirden oluşan şiir kitabını yayımlar. Esere adını veren karakter, Antik Yunan'da milattan önce 6. yüzyılda yaşadığı varsayılan kadın şair Bilitis'tir. Anadolu toprağı Pamfilya'da doğan Bilitis, 16 yaşında doğduğu yerleri terk edip Midilli'ye yerleşir ve sonra da Kıbrıs'ta ölür. Louys, Bilitis'in yaşamından esinlenip eski Yunan'ı hayal ederek "Bilitis'in Şarkıları"nı, çok iyi bildiği Yunan dilinde yazar. 1894'te kendi şiirlerini Fransızca'ya çevirerek bastırır ve edebiyat çevrelerini, şiirlerin Bilitis tarafından yazıldığına, kendisinin de onları bir antikacıda bulduğuna bir süre inandırır.
Gerçekler ortaya çıksa da eserlerin edebi değeri sanat dünyası tarafından takdir edilmeye devam eder. Louys, yakın arkadaşı Claude Debussy'den, şiirleri için özgün sahne müziği bestelemesini rica eder ve Debussy bu siparişi 1901 yılında iki flüt, iki arp ve çelestadan oluşan bir oda müziği topluluğu için besteler.
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