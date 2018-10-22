İSTANBUL (AA) - Fransız besteci Claude Debussy, ölümünün 100'üncü yılı nedeniyle verilen "Bilitis Şarkıları" konseriyle anıldı.

Ensemble Veritas'ın sahne aldığı konser, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştirildi.

Konserde arp sanatçıları İpek Sonakın ve Gizem Aksoy, flüt sanatçısı Jülide Gündüz ve Sonat Sözer ile piyano ve çelesta sanatçısı Gülnare Özdemir’den oluşan topluluğa, oyuncu-yazar Görkem Yeltan'da anlatıcı olarak eşlik etti.

Yeltan, adını Debussy'nin Pierre Louys'un şiirleri üzerine bestelediği "Bilitis Şarkıları"ndan alan konserde, Bilitis karakterinin ağzından şiirler okudu.

Repertuarda Claude Debussy "Claire de Lune", Maurica Ravel "Habanera", Camille Saint Seans "Fantaisie" Op. 124, Gabriel Faure "Fantaisie", Jacques Ibert "Deux Interludes", Hector Berlioz "L'enfance de Christ" Op. 25 ve Claude Debussy - Bilitis Şarkıları yer aldı.

- Kadın şair Bilitis

Claude Achille Debussy'ye (1862-1918) göre müzik doğayı taklit etmemeli, doğa ve hayal gücü arasındaki mistik bağı göstermelidir. Debussy açıklanamaz şeyleri anlatma peşindedir ve bu uğurda kendisinden önce var olan gelenekselleşmiş bazı kalıpların dışına çıkar.