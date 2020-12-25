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Claudia Romani'nin yeni yıl heyecanı

25.12.2020 10:39 | Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü model Claudia Romani, Miami South Beach'te Noel tatilinin tadını çıkarırken objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi.

İtalyan asıllı Amerikalı model ve TV ünlüsü Claudia Romani, South Beach'te Noel'i geçirmek için soluğu Miami sahillerinde aldı.

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Ünlü model kırmızı ve beyaz renkli bikinisini Noel şapkasıyla süsleyerek plajın keyfini sürdü. Yine kendine haz pozlarını vermeyen ihmal etmeyen Romani, erotik pozlarıyla sık sık Amerikan basınında gündem oluyor.

CLAUDİA ROMANİ KİMDİR?

Sosyal medya hesaplarında paylaşımları ile ciddi bir takipçi sayısına ulaşan Claudia Romani 1982 yılında İtalya'da dünyaya gelmiştir. Ayrıca manken ve modelliğin yanı sıra hakem olan güzel bir dönem İtalyan futbolcu Filippo Inzaghi ile aşk yaşamıştır.2018 Dünya Kupası'na İtalya'nın katılamaması nedeni ile tribünde yer almış ve kupa'da İngiltere ile Arjantin'i desteklemiştir. Instagram hesabında Galatasaray forması ile verdiği pozlar Türk futbol severler tarafından oldukça beğenilmiştir.

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