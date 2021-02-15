Claudia Romani 'Sevgililer Günü' pozları

Sık sık verdiği iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Claudia Romani bu defa Sevgililer Günü'nü bahane ederek seksi pozlar verdi.

Kıvrımlı vücudunu her fırsatta değerlendiren ünlü isim, sık sık verdiği pozlarla gündemde.

CLAUDİA ROMANİ KİMDİR?

Ünlü manken Claudia Romani son dönemlerde podyumları salladığı gibi sosyal medyayıda birbirinden güzel resimleri ile sallamaya devam etmektedir. Sosyal medya hesaplarında paylaşımları ile ciddi bir takipçi sayısına ulaşan Claudia Romani 1982 yılında İtalya’da dünyaya gelmiştir.

Ayrıca manken ve modelliğin yanı sıra hakem olan güzel bir dönem İtalyan futbolcu Filippo Inzaghi ile aşk yaşamıştır.

2018 dünya kupasına İtalya’nın katılamaması nedeni ile trübünde yer almış ve kupa’da İngiltere ile Arjantin’i desteklemiştir. İnstagram hesabında Galatasaray forması ile verdiği pozlar Türk futbol severler tarafından oldukça beğenilmiştir.

Claudia Romani’nin vücut ölçüleri, 89-63-91 cm’dir.