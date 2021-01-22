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  4. Claudia Romani yine şaşırtmadı! Minik bikinisinin arkası...

Claudia Romani yine şaşırtmadı! Minik bikinisinin arkası...

22.01.2021 13:53 | Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü model Claudia Romani, Miami South Beach'te güneşin tadını çıkarırken objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi.

İtalyan asıllı Amerikalı model ve TV ünlüsü Claudia Romani, güneşin keyfini sürmek için soluğu yine Miami sahillerinde aldı.

Ünlü model siyah minik bikinisiyle plajın keyfini sürdü. Yine kendine haz pozlarını vermeyen ihmal etmeyen Romani, erotik pozlarıyla sık sık Amerikan basınında gündem oluyor.

CLAUDİA ROMANİ KİMDİR?

Sosyal medya hesaplarında paylaşımları ile ciddi bir takipçi sayısına ulaşan Claudia Romani 1982 yılında İtalya'da dünyaya gelmiştir. Ayrıca manken ve modelliğin yanı sıra hakem olan güzel bir dönem İtalyan futbolcu Filippo Inzaghi ile aşk yaşamıştır.2018 Dünya Kupası'na İtalya'nın katılamaması nedeni ile tribünde yer almış ve kupa'da İngiltere ile Arjantin'i desteklemiştir. Instagram hesabında Galatasaray forması ile verdiği pozlar Türk futbol severler tarafından oldukça beğenilmiştir.

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