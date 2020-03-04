Clean Master'ı hemen silin uyarısı! 1 milyar insan tehlikede olabilir

Android olsun iOS olsun birçok platformda yer alan uygulamalar işlerimizi oldukça kolaylaştırıyorlar. Bu uygulamalar ile gündelik hayatımızdaki birçok işi kolayca hallederken, bir yandan da kişisel bilgilerimizi de onların eline veriyoruz. Çoğu uygulama bir gizlilik politikası çerçevesinde kullanıcı bilgilerini başka hiçbir mecra ile paylaşmayacağına söz veriyor. iOS ve Android gibi en büyük platformların sahibi olan Apple ve Google da, uygulama mağazalarında yayınlanacak uygulamalardan güvenlik protokollerine uyma şartı arıyor. Ancak bazı uygulamalar var ki insanlığa yarardan çok zarar veriyorlar. Forbes tarafından yayınlanan rapora göre, bu tarz uygulamaların son örneği 1 milyar kez indirilen Clean Master oldu.

CLEAN MASTER'IN VERİ DEPOLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Android Google Play Store'da yer alan Clean Master uygulamasının internet geçmişini paylaştığı ortaya çıktı. Siber güvenlik uzmanlarına göre milyonlarca telefonda yüklü bulunan Clean Master uygulaması, kullanıcıların hangi web sitelerini ziyaret ettiğini, arama motorunda hangi tür aramalar yaptığını, bağlı bulundukları Wi-Fi aylarını ve bir web sayfasında kaç kez kaydırma hareketi yaptıklarını dahi biliyor. Toplanan bu gibi veriler Clean Master uygulaması tarafından uzak bir sunucuya gönderiliyor ve depolanıyor.