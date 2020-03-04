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Clean Master'ı hemen silin uyarısı! 1 milyar insan tehlikede olabilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.03.2020 14:49 | Son Güncelleme

Clean Master uygulaması için uzmanlardan dikkat çekici bir uyarı geldi. Google Play Store'da 1 milyar defa indirilen Clean Master, uzmanlara hiç de göründüğü kadar masum değil.

Clean Master'ı hemen silin uyarısı! 1 milyar insan tehlikede olabilir

Android olsun iOS olsun birçok platformda yer alan uygulamalar işlerimizi oldukça kolaylaştırıyorlar. Bu uygulamalar ile gündelik hayatımızdaki birçok işi kolayca hallederken, bir yandan da kişisel bilgilerimizi de onların eline veriyoruz. Çoğu uygulama bir gizlilik politikası çerçevesinde kullanıcı bilgilerini başka hiçbir mecra ile paylaşmayacağına söz veriyor. iOS ve Android gibi en büyük platformların sahibi olan Apple ve Google da, uygulama mağazalarında yayınlanacak uygulamalardan güvenlik protokollerine uyma şartı arıyor. Ancak bazı uygulamalar var ki insanlığa yarardan çok zarar veriyorlar. Forbes tarafından yayınlanan rapora göre, bu tarz uygulamaların son örneği 1 milyar kez indirilen Clean Master oldu.

CLEAN MASTER'IN VERİ DEPOLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Android Google Play Store'da yer alan Clean Master uygulamasının internet geçmişini paylaştığı ortaya çıktı. Siber güvenlik uzmanlarına göre milyonlarca telefonda yüklü bulunan Clean Master uygulaması, kullanıcıların hangi web sitelerini ziyaret ettiğini, arama motorunda hangi tür aramalar yaptığını, bağlı bulundukları Wi-Fi aylarını ve bir web sayfasında kaç kez kaydırma hareketi yaptıklarını dahi biliyor. Toplanan bu gibi veriler Clean Master uygulaması tarafından uzak bir sunucuya gönderiliyor ve depolanıyor.

Clean Master

CLEAN MASTER'I HEMEN SİLİN UYARISI

Clean Master'da yaşanan bu krize çözüm ise uygulamayı tamamen kaldırmak. Uzmanlara göre toplamda 1 milyar kez indirilen uygulama şu anda milyonlarca akıllı telefonda da yüklü bir şekilde duruyor. Bu telefonlardan uygulamaların silinmesi güvenlik açısından elzem görünüyor. Eğer siz de Clean Master uygulaması hala kullanıyorsanız, güvenliğiniz için uygulamayı hemen silmeniz sizin için en doğrusu.

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Clean Master Google android Google Play Store Uygulama akıllı telefon

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