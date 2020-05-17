Clearstream Banking ve Euroclear Bank, ortak iletişim platformları Bridge üzerinden Türk Lirası işlemlerini askıya aldı

Lüksemburg merkezli takas şirketi Clearstream Banking ve Belçika merkezli menkul kıymet takas şirketi Euroclear Bank, 18 Mayıs itibarıyla ortak iletişim platformları Bridge üzerinden Türk Lirası cinsinden işlemleri askıya alma yönünde ortak karar aldı. Bloomberg'in haberine göre Frankfurt merkezli Deutsche Börse'nin sahibi olduğu Clearstream Banking'in internet sitesinde yapılan açıklamada 'koronavirüse bağlı olarak TL'ye getirilen likidite kısıtlamaları' yüzünden geçici olarak TL işlemlerinin Bridge adı verilen platformda askıya alınmasına karar verildiği belirtildi. Bloomberg HT'ye göre geçen hafta perşembe günü Clearstream'in internet sitesine konan karara cuma akşamından itibaren TL'de takas bilgilerinin reddedileceği bilgisi eklendi. Clearstream'in açıklamasında "Türk Lirası'nda Covid-19'a bağlı likidite kısıtlamaları nedeniyle, Bridge üzerinden yapılan lira işlemleri artık uygun koşullarda takas edilemez. Bu nedenle Clearstream Banking ve Euroclear Bank bu hizmetin geçici olarak askıya alınması yönünde karar aldı." denildi.

Bununla birlikte açıklamada Clearstream Banking yoluyla Türkiye'de olan iç takasın normal şekilde devam edeceği ifade edilirken; müşterilere tampon olarak bir miktar lira nakit hesabı tutulması tavsiyesi verildi. https://twitter.com/uguruzyilmaz/status/1261730066159075333?s=20 ABD merkezli Bannockburn Global Forex şirketinden yönetici Marc Chandler, "Büyük ihtimalle herhangi bir kasıt olmadan alınan bu karar, yabancıların TL ticaretinin zorlaştırılmasıyla Türk yetkililerin amacını hayata geçiriyor gibi gözüküyor. Geçen hafta Lira'nın değer kazandığını göz önünde bulundurursak satış pozisyonlarının kapanması çoktan başladı ve bu adım bunun genişletilebileceğini gösteriyor" dedi. Dolar/TL kuru 7 Mayıs'ta 7,2690 seviyesine çıkarak rekor kırmıştı. Haftanın son işlem günü olan geçen cuma ise 6,9013'e kadar düştü. https://twitter.com/CandirEgemen/status/1261906238004232192?s=20 Merkezi Londra'da bulunan BlueBay portföy yönetimi şirketinin gelişmekte olan piyasalar masasından stratejist Timothy Ash, Twitter'dan yaptığı açıklamada bu kararın TL'nin ticaretinin yapılmasını zorlaştıracağını söyledi.

TCMB'nin eski başkan yardımcısı ile Borsa İstanbul'un eski başkanı olan ve Gelecek Partisi kurucuları arasında yer alan İbrahim Turan, bu gelişmeyi şu şekilde yorumladı: "Bridge takas; iki farklı takas kuruluşu aradında (örneğin; bir Euroclear ve bir Clearstrem hesabı arası) takas anlamına geliyor. Brüksel saati ile 15 Mayıs 2020 saat 19:00 itibari ile sistemde bekleyen talimatlar iptal edildi, yeni talimat kabul edilmeyecek. "Bu kararı bir benzetme ile anlayabiliriz. Diyelim ki bankadaki hesabınızdan bir para transferi yapmak istiyorsunuz. Paranız (A) bankasında ise yine (A) bankasında başka bir hesaba para gönderebileceksiniz ama (B) bankasındaki bir hesaba EFT yapamayacaksınız. Bunun takas versiyonu. "Yine aynı yönde bir gelişme olarak bazı Forex platformlarının TL kotasyonlarını durdurduğunu görüyoruz. Geçen yılın 25 Mart'ında başlayan politika yönelimi, sermaye hareketleri ve kambiyo rejiminde 30 yıl geriye gitmek anlamı taşıyan uygulamaları getiriyor." https://twitter.com/ibrahimmturhan2/status/1261649626815516672?s=20