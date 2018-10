Clinton Çiftinin Evine Patlayıcılı Paket Gönderildi

Eski Amerika Başkanlarından Bill Clinton ve eski dışişleri bakanı olan eşi Hillary Clinton’ın evlerine patlayıcı madde içerikli paket gönderildiği tespit edildi.

İsmini vermeyen Amerikalı bir yetkilinin Associated Press haber ajansına verdiği bilgiye göre, patlayıcı madde içerikli paket Clinton çiftinin New York Chappaqua’daki evinde bu sabah bulundu. CNN televizyonu ve New York Times gazetesinin haberine göre eski Başkan Barack Obama’nın da evine patlayıcı madde içerdiğinden şüphelenilen paket gönderildi.

Gizli Servise göre, paketler rutin posta kontrolu sırasında tespit edildi ve gerekli müdahale yapılarak şüpheli paketlerin hedeflenen kişilerin eline ulaşması engellendi.

Her iki eski Başkan da Demokrat. New York Times gazetesine göre işadamı ve Demokrat Parti’nin önde gelen bağışçılarından George Soros’un evine gönderilen patlayıcı maddeye benzer olduğu ve bu olayla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Clinton stand in the driveway of their new home in Chappaqua, N.Y. A U.S. official says a "functional explosive device" was found at Hillary and Bill Clinton's suburban New York home. (AP Photo, File)