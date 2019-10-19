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Clinton ile Gabbard arasındaki Rusya tartışması büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 22:42 | Son Güncelleme

ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Tulsi Gabbard, kendisini "Rusya ile bağlantı olmakla" suçlayan Hillary Clinton'a yüklendi - Gabbard ise Clinton'ın amacının kendisini yıpratmak olduğunu savundu

WASHINGTON (AA) - ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Tulsi Gabbard, kendisini "Rusya'yla bağlantı olmakla" suçlayan Hillary Clinton'a tepki gösterdi.

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, yeni bir Rusya tartışması Demokratlar arasında gündem oldu.

Eski Dışişleri Bakanı Clinton'ın isim vermeden Hawaii Senatörü Gabbard için "Rusya'nın başkan adaylığı için desteklediği kişi" olduğunu savunması, Demokratların tepkisini çekti.

Clinton'a, "Kampanyama zarar vermek ve beni yıpratmak istiyor, ancak kendisi de bana dokunamayacağını iyi biliyor." yanıtını veren Gabbard, seçim kampanyasına aynı hızla devam edeceğini söyledi.

Öte yandan bazı Demokrat senatör ve vekiller de Clinton'ın açıklamasına tepki göstererek, seçim atmosferine giren partide bu tür tartışmaların Demokratlara zarar verdiği görüşünü dile getirdi.

Clinton dün yaptığı konuşmada, "Herhangi bir tahminde bulunmuyorum ancak onların (Ruslar) gözü halen Demokratlar arasında yarışan birinde ve onu üçüncü parti adayı olarak besliyorlar. Rusların favorisi o (kadın) aday." ifadesini kullanmıştı.

Seçim yarışında pek şansı bulunmayan Gabbard, Suriye'de Beşşar Esed rejimine yönelik pozitif açıklamalarıyla gündeme gelen ve Esed rejimine yakınlığıyla bilinen bir isim olarak biliniyor.

Gabbard'ın Suriye konusunda kendi partisinden ayrılan bu yaklaşımı, zaman zaman Demokratlar arasında da eleştiri konusu olmuştu.

Demokratlar arasındaki son tartışma programında da Gabbard, ABD yönetimini Esed rejimini devirmeye çalışmakla suçlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Hillary Clinton Rusya Tulsi Gabbard

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