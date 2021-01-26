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Clinton Kobanili kadın savaşçılarla ilgili dizi çekecek

26.01.2021 15:44 | Son Güncelleme:
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Eski Dışişleri Bakanı ve First Lady Hillary Clinton, IŞİD’e karşı savaşan Kürt kadın savaşçıların öyküsünü anlatan "Kobani’nin Kızları" kitabının dizi uyarlamasını çekmeye hazırlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve kızı Chelsea Clinton'ın, Suriyeli Kürt kadın savaşçıları konu eden bir dizi çekmeyi planladığı bildirildi. The Hollywood Reporter dergisinde yer alan habere göre, Clintonların kısa süre önce kurduğu prodüksiyon firmasının, yazar Gayle Tzemach Lemmon’ın "The Daughters of Kobani" (Kobani’nin Kızları) kitabını televizyon dizisine uyarlaması planlanıyor.

Hillary Clinton, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kobani'nin Kızları, adalet ve cinsiyet eşitliği için mücadele eden cesur ve inatçı kadınları anlatan sıra dışı bir yapıt" ifadelerini kullandı. Clinton, Hidden Light ismini taşıyan prodüksiyon firmasını, "cesaretleri sıklıkla gözden kaçırılan tüm kahramanları, yüceltilmiş veya yüceltilmemiş olsun, eşit biçimde kutlamak" amacıyla kurduklarını ifade ederek, Clinton, "Bu ilham verici öyküyü dünyanın dört bir yanından izleyicilerin ekranlarına taşımak için daha büyük bir heyecan duyamazdık" dedi.

Söz konusu kitap, Suriye’nin kuzeyinde IŞİD’e karşı savaşan Kürt kadın savaşçılarla yapılan söyleşilerden oluşuyor. ABD, IŞİD’le mücadelede Suriyeli Kürtlere destek vermişti. Eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın eşi Hillary Clinton, 2016 yılındaki Başkanlık Seçimleri'nde Demokrat Parti’nin adayı olmuş ancak seçimi Donald Trump karşısında kaybetmişti.

dpa / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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