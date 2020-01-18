Clinton soruşturmasını yürüten Ken Star, Trump'ın savunma ekibinde yer alacak

WASHINGTON (AA) - Eski ABD Başkanı Bill Clinton soruşturmasının özel savcısı Ken Star'ın, Senato'da yapılacak azil duruşmasında Başkan Donald Trump'ın savunma ekibinde yer alacağı bildirildi.

Temsilciler Meclisi'nin Trump'a yönelik azil maddelerini Senato'ya resmen teslim etmesinin ardından, Trump'ın savunma ekibinde bulunacak isimler de açıklanmaya başladı.

Daha önce başsavcı ve federal temyiz mahkemesi yargıcı olarak görev yapan Star’ın, Clinton'ın o dönemde stajyer olarak görev yapan Monice Lewinsky ile ilişkisi sebebiyle hakkında açılan soruşturmayı yürüten isim olması dikkati çekiyor.

Öte yandan, Clinton'un azline karşı çıkan Harvard Üniversitesi hukuk profesörü Alan Dershowitz'in de Trump'ın ekibinde yer alacağı açıklanırken, söz konusu isimlerin anayasa hukuku ve azil süreci kuralları konusunda savunmaya önemli bir etki yapacağı belirtiliyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Star ve Dershowitz'in yanı sıra eski bağımsız avukatlar Jane Raskin ve Robert Ray’in de destek vereceği ekibe, Trump'ın kişisel avukatı Jay Sekulov ve danışmanı Pam Bondi başkanlık edecek.