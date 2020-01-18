HABER
  4. Clinton soruşturmasını yürüten Ken Star, Trump'ın savunma ekibinde yer alacak

Clinton soruşturmasını yürüten Ken Star, Trump'ın savunma ekibinde yer alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 03:58 | Son Güncelleme

Clinton soruşturmasını yürüten Ken Star, Trump'ın savunma ekibinde yer alacak

WASHINGTON (AA) - Eski ABD Başkanı Bill Clinton soruşturmasının özel savcısı Ken Star'ın, Senato'da yapılacak azil duruşmasında Başkan Donald Trump'ın savunma ekibinde yer alacağı bildirildi.

Temsilciler Meclisi'nin Trump'a yönelik azil maddelerini Senato'ya resmen teslim etmesinin ardından, Trump'ın savunma ekibinde bulunacak isimler de açıklanmaya başladı.

Daha önce başsavcı ve federal temyiz mahkemesi yargıcı olarak görev yapan Star’ın, Clinton'ın o dönemde stajyer olarak görev yapan Monice Lewinsky ile ilişkisi sebebiyle hakkında açılan soruşturmayı yürüten isim olması dikkati çekiyor.

Öte yandan, Clinton'un azline karşı çıkan Harvard Üniversitesi hukuk profesörü Alan Dershowitz'in de Trump'ın ekibinde yer alacağı açıklanırken, söz konusu isimlerin anayasa hukuku ve azil süreci kuralları konusunda savunmaya önemli bir etki yapacağı belirtiliyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Star ve Dershowitz'in yanı sıra eski bağımsız avukatlar Jane Raskin ve Robert Ray’in de destek vereceği ekibe, Trump'ın kişisel avukatı Jay Sekulov ve danışmanı Pam Bondi başkanlık edecek.

Senato'da azil duruşmasının salı günü başlaması bekleniyor.

- Trump'a yönelik azil süreci

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında, ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
Pala ile restorana giren yabancı uyruklu saldırgan öldürüldü - 2 (Geniş haber)Pala ile restorana giren yabancı uyruklu saldırgan öldürüldü - 2 (Geniş haber)
Otomobil kamyonla çarpıştı: 5 yaralı Otomobil kamyonla çarpıştı: 5 yaralı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alan Dershowitz azil süreci Donald Trump Ken Star

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahşan affı nedir? Rahşan affı ne zaman çıkarıldı?

Rahşan affı nedir? Rahşan affı ne zaman çıkarıldı?

Siyasilerden ve ünlü isimlerden Rahşan Ecevit mesajları

Duygu dolu mesajlar: Mütevazı anlar bıraktı!

Tokat'ta korkunç olay! Anaokulu öğretmeni 10 yaşındaki oğlunu öldürüp, kendini astı

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi! İşte Rahşan Ecevit'in en büyük arzusu...

Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!

Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035’e kadar el konuldu

Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035’e kadar el konuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.