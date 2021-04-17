Clippers'ı Furkanlı 76ers durdurdu

NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri 76ers, Joel Embiid'in 36 sayı, 14 ribauntla yıldızlaştığı maçta Clippers'ı yenerek üst üste 4. kez kazandı. Embiid, Allen Iverson'ın ardından (2006) art arda 3 maç 35 üstü sayı üreten ilk 76ers oyuncusu oldu.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 18 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle galibiyete katkı sağladı. Furkan, son 6 maçta 5. kez çift haneli sayılara ulaştı.

Clippers'ta Paul George'un 37 sayı, 9 ribaunt ve Marcus Morris'in 15 sayı, 2 asistlik performansları kazanmak için yetmedi.

JULİUS RANDLE, 44 SAYIYLA KARİYER REKORU KIRDI

Doğu Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren New York Knicks, deplasmanda Dallas Mavericks'i 117-109 yendi.

2014 yılının ardından ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Knicks'te Julius Randle, 44 sayı, 10 ribauntla kariyer rekoru kırdı. R.J. Barrett 24 sayı, 8 ribaunt, Derrick Rose ise 15 sayı, 5 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Mavericks'te Kristaps Porzingis'in 23 sayı, 12 ribaunt ve Luka Doncic'in 22 sayı, 19 asistlik katkıları, sezonun 25. yenilgisini önleyemedi.