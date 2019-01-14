Clock Simulator şimdi Nintendo Switch’te

Clock Simulator çılgınca bir fikir üzerine kuruldu: “Hey, her şeyin simülatörleri var, fakat saat simülatörü yok" gibi... ve video oyunları tarihindeki en eşsiz konseptlerden biri doğmuş oldu! Bu minimalist mantık oyunu ritme dayanıyor. Tıpkı saat gibi, tek yapmanız gereken zamanı tam olarak ölçmektir. Her saniyeyi. Ve bir sonrakini ve bir sonrakini ve bir sonrakini.

İster sakinleşmek ve rahatlamak için isterseniz sadece kendinize saf eğlence ve meydan okuma yaratmak için olsun, farketmez. Saat Simülatörü size iç ritminize odaklanma ve her saniyede olabildiğince kesin bir şekilde sayma imkanı sunar. Kendi zevkinize göre eğlenmek ve oynamak için çeşitli modlar da ekledik (oyunda ilerledikçe açabileceğiniz) ve birkaç saniyeden biraz daha uzun bir süre boyunca yatırım yapmak için bir oyunumuz oldu.

Saat Simülatörünün Steam kullanıcıları tarafından beğenilmesinin ve mağazanın “Öne Çıkanlar” bölümünde önerilmesinin yanında Rock, Paper, Shotgun editörlerinin bu oyunu “RPS Yaz Oyunları” kategorisinde yarışmaya katmaya karar vermelerinin sebebi bu.