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Clooney çiftinden Beyrut’a bağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 11:13 | Son Güncelleme

George ve Amal Clooney, Beyrut halkına yardım eden Lübnan merkezli yardım kuruluşlarına 100 bin dolar bağışta bulundu.

Clooney çiftinden Beyrut’a bağış

Hollywood’un gözde çiftlerinden George ve Amal Clooney, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta salı günü meydana gelen korkunç patlamanın ardından Beyrut halkına yardım eden Lübnan merkezli yardım kuruluşlarına 100 bin dolar bağışta bulundu. Çift yaptığı açıklamada, “İkimiz de Beyrut halkı ve son günlerde yaşadıkları yıkım için endişeliyiz” yorumunda bulundu.

Clooney çifti, daha sonra bağış yapabilecek herkesten ellerinden gelen her şekild eyardım etmelerini istedi.

Amal Clooney, Beyrut’ta doğdu. Fakat ailesi, Amal henüz iki yaşındayken İngiltere’ye taşındı ve hayatının büyük bir bölümünü burada geçirdi.

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