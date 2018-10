Cloud9'a 50 milyon dolarlık yatırım!

Kuzey Amerika'nın en önemli espor organizasyonlarından biri olan Cloud9 50 milyon dolarlık yatırım aldı. Valor Equity Partners ortaklığında gerçekeleşen bu yatırımdan sonra Cloud9'ın gelecek dönemde çok önemli adımlar atmasının önünü açtı. Bu adımların neler olacağı önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Ancak ilk olarak ekibin faaliyetleri için 20000 ila 30000 metrekarelik bir eğitim tesisi ve organizasyon merkezi için çalışmalar yapılacağı konuşuluyor. Gelişmeyle birlikte Valor Equity Partners'ın kurucusu Antonio Gracias Cloud9'ın yönetim kurulunda yer alacak.

Tremendously thankful I have the opportunity to work for @Cloud9 and so excited to see what the future holds for us. The new training facility is going to be awesome ????https://t.co/EOdcx3nk78