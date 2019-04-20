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Club 2019 bir geceliğine kapılarını açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 12:15 | Son Güncelleme

Red Bull Music, 1990’lı yıllarda İstanbul'un önemli gece kulüplerinden Club 2019’u bir geceliğine tekrar canlandırdı

İSTANBUL (AA) - Oluşturduğu müzikal programlarla özgün deneyimlere imza atan Red Bull Music, 1990’lı yıllarda İstanbul'un önemli gece kulüplerinden Club 2019’u bir geceliğine tekrar canlandırdı.

Red Bull Music'ten yapılan açıklamaya göre, 1990’lı yıllarda Ceylan Çaplı’nın Şeniz Bengüer ve Mehmet Cavcı ile hayata geçirdiği “Club 2019” Red Bull Music sunumuyla bir geceliğine geri döndü.

Club 2019, tekrar kapılarını açtığı 19 Nisan Cumartesi akşamı büyük bir ilgiyle karşılandı. Hem kulübün eski müdavimleri hem de o günlere şahit olamamış müzikseverleri Volkswagen Arena’da buluşturan bu deneyime 2 binden fazla müziksever katılım gösterdi.

Mekana giriş yaparken hurda otomobillerle karşılaşan katılımcılar ana sahnede zamanında Club 2019’da çalmış isimlerle müziğin tadını çıkardı. Club 2019’daki gibi TIR dorsesinin üzerinde yer alan DJ deskte sırasıyla, Mehmet Cavcı, Cure-Shot, Ahmet Şendil, Dimitri, U.F.U.K, Derrick May ve Tangun yer aldı. Radio 2019 sahnesinde ise Zeynep Erbay, Elif Koçman, İlker Aksungar, Fuchs & Cervus, Evren Ulusoy, Mehmet Özbek ve Junior müzikseverlerle buluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Club 2019 redbull

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