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Club Africain - Galatasaray | CANLI YAYIN

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.07.2018 16:20 | Son Güncelleme

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Tunus ekibi Club Africain ile karşılaşıyor. Peki Club Africain - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Club Africain - Galatasaray maçının tüm detayları...

Club Africain - Galatasaray | CANLI YAYIN

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Tunus ekibi Club Africain ile deplasmanda karşılaşıyor. Peki Club Africain - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Club Africain - Galatasaray maçının tüm detayları...

CANLI

CLUB AFRICAIN - GALATASARAY

STAT: Rades Olimpiyat
SAAT: 22.00
YAYIN: GS TV

CLUB AFRICAIN: Charfi, Belkhither, Ifa, Hammami, Abdi, Mouchili, Ayedi, Khalil, Dhaouedi, Khefifi, Jefti
TEKNİK DİREKTÖR: Jose Riga

GALATASARAY: İsmail, Linnes, Maicon, Donk, Carole, Fernando, Belhanda, Feghouli, Sinan, Rodrigues, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

3 İSİM YOK
Galatasaray'da Club Africain maçında sakatlığı süren Eren Derdiyok, Mariano ile Tolga Ciğerci yok. Fatih Terim kadroda altyapıdan 10 oyuncuya şans verdi. Rades Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka 22.00'de...
Mücadele GS TV ve Spor Smart'tan canlı izlenebilecek.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI KARNESİ
İsviçre'de kamp yapan Galatasaray burada 3 hazırlık maçı oynadı. İlk hazırlık maçında İsviçre Challenge Lig ekiplerinden Wil 1900'ü 1-0 yenen Galatasaray, ikinci maçında PSV Eindhoven'a 3-1 yenildi. Galatasaray, Valencia'ya 2-1'lik skorla boyun eğmişti. Son hazırlık maçında ise Sakaryaspor'la karşılaşan Fatih Terim'in öğrencileri maçı 3-0 kazandı.

Galatasaray, Club Africain karşılaşmasının ardından ise Yunanistan'a geçecek ve 31 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda Yunan ekibi AEK ile özel maçta karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Club Africain - Galatasaray Club Africain Galatasaray

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