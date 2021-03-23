Clubhouse Android uygulaması ne zaman gelecek? CEO Paul Davison açıkladı

Clubhouse iOS tarafında en çok indirilen uygulamalardan biri oldu. Clubhouse davetiyesi olmayanların katılamadığı ses temelli sosyal medya uygulamasının Android tarafına geleceği de müjdelendi. Hatta Clubhouse, geçtiğimiz günlerde bir Android geliştiricisini işe aldı. Zemin Clubhouse Android uygulamasının çıkması için uygunken, Clubhouse CEO'su Paul Davison'dan Android için Clubhouse'a dair önemli bir açıklama geldi.

CLUBHOUSE ANDROID UYGULAMASI ÇOK YAKINDA

TechCrunch'ın haberine göre, CEO Paul Davison, katıldığı bir etkinlikte şirketin Android uygulaması için gerçekten çok çalıştığını söyledi. Ancak Davison, bunun gerçekleşmesinin birkaç ay süreceğini belirtti. Bu, kaba bir hesap ile ilkbaharın sonlarını veya 2021 yazına yakın bir zamana denk geliyor gibi görünüyor. Yani yaza doğru Clubhouse Android uygulaması indirilmeye sunulabilir. Ancak kaçırılmaması gereken asıl önemli nokta Clubhouse Android uygulamasının geleceği tarih hakkında değil.

YAKINDA CLUBHOUSE DAVETİYESİNE GEREK KALMAYABİLİR

Clubhouse davetiyesi olmadan sohbet odalarına katılım gerçekleştiremiyorsunuz. Clubhouse CEO'su Paul Davison ise Clubhouse'un yalnızca davetlilere değil, herkese açılabileceğinden bahsetti. Davison ayrıca, uygulamanın herkese açılmasını istediğini, çünkü henüz Clubhouse'da olmayan ve başka yerlerde belirli bir kitleye sahip çok sayıda içerik oluşturucunun olduğunu belirtti. Yani Clubhouse'a girmek için çok yakında bir Clubhouse davetiyesine gerek kalmayabilir.

