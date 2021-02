Clubhouse Android uygulamasının geliştirildiğine yönelik ilk işaret!

Clubhouse iOS kullanıcıları tarafından kullanılabilen ve sadece Clubhouse davetiyesi olanların giriş yapabildiği bir uygulama. Tabii şimdilik. Zira çok yakın bir zamanda Clubhouse Android uygulamasının da çıkacağı oldukça bariz. Nitekim, gelen haberler de bunu doğruluyor.

CNBC'nin haberine göre, Clubhouse Mopewa Ogundipe isimli bir Android geliştiricisini işe aldı. Şirket böylece Google'ın Android işletim sistemi için uygulama geliştirmeye başladığının sinyalini verdi. Üstelik Twitter biyografisinde kendisini Gingerbread günlerinden beri bir Android geliştiricisi olarak tanımlayan Mopewa Ogundipe ise Twitter hesabı üzerinden bundan çok daha fazlasını söylemiş durumda.

~some personal news~ (are we still doing that ????)



Today was my first day at @joinClubhouse



If you know me, you probably know I have *opinions* about iOS only apps ???? so I'm v. excited to be joining the team to bring the party to Android ✨