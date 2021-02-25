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Clubhouse Android uygulamasının geliştirildiğine yönelik ilk işaret!

25.02.2021 15:23 | Son Güncelleme:
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Clubhouse Android uygulamasının geliştirildiğine yönelik ilk işaret!

Son dönemin popüler iOS uygulaması Clubhouse'un Android uygulaması geliyor. Clubhouse, Android yazılım geliştiricisi Mopewa Ogundipe'yi işe alarak, bir Android uygulaması geliştirmeye başladığının sinyalini verdi.

Clubhouse iOS kullanıcıları tarafından kullanılabilen ve sadece Clubhouse davetiyesi olanların giriş yapabildiği bir uygulama. Tabii şimdilik. Zira çok yakın bir zamanda Clubhouse Android uygulamasının da çıkacağı oldukça bariz. Nitekim, gelen haberler de bunu doğruluyor.

CLUBHOUSE ANDROİD GELİŞTİRİCİSİNİ İŞE ALDI

CNBC'nin haberine göre, Clubhouse Mopewa Ogundipe isimli bir Android geliştiricisini işe aldı. Şirket böylece Google'ın Android işletim sistemi için uygulama geliştirmeye başladığının sinyalini verdi. Üstelik Twitter biyografisinde kendisini Gingerbread günlerinden beri bir Android geliştiricisi olarak tanımlayan Mopewa Ogundipe ise Twitter hesabı üzerinden bundan çok daha fazlasını söylemiş durumda.

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EN BÜYÜK GÖSTERGELERDEN BİRİ

Mopewa Ogundipe, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı gönderide ''Beni tanıyorsanız, muhtemelen yalnızca iOS uygulamaları hakkındaki düşüncelerimi biliyorsunuzdur. Bu nedenle, sosyal ağın Android'e aktarılmasıyla uğraşan ekibe katıldığım için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı. Bu da Clubhouse Android uygulamasının geliştirilmeye başlandığının en büyük göstergelerinden biri olarak kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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