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Clubhouse Android uygulamasının kapsamı artıyor! Türkiye'ye de gelecek

17.05.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ses temelli sosyal medya uygulaması Clubhouse'un Android uygulaması beklenen çıkışını yaptı. ilk etapta ABD'de kullanıma sunulan Clubhouse Android beta uygulaması artık sınırlarını genişletiyor. Üstelik görünüşe bakılırsa Türkiye'de sırada.

Clubhouse Android uygulamasının kapsamı artıyor! Türkiye'ye de gelecek

Android için Clubhouse uygulaması bir süredir merakla bekleniyordu. Ses temelli sosyal medya uygulaması geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Android için Clubhouse beta sürümünün ABD'de indirilebileceğini, önümüzdeki günlerde / haftalarda ise uygulamanın dünyanın her yerinden indirebilir hale geleceğini duyurmuştu. Ayrıca Türkiye'de uygulamanın ön kayıt süreci başlamıştı. Nitekim Clubhouse'tan Android kullanıcıları için yeni bir paylaşım geldi.

CLUBHOUSE ANDROID UYGULAMASI DİĞER ÜLKELERE GELİYOR

Clubhouse'un paylaşımına göre, uygulamanın Android kullanıcılarına sunulmasına devam ediliyor. Bu anlamda salı günü Clubhouse Android uygulaması, Japonya, Brezilya ve Rusya'ya geliyor. Cuma günü öğleden önce ise Nijerya ve Hindistan uygulamaya kavuşuyor.

Clubhouse Android tweeti

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TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Android tarafına destek vermeyen başlayan Clubhouse, cuma günü öğleden sonraya kadar dünya çapında uygulamanın erişilebilir olacağını belirtiyor. Bu ifadeden yola çıkarak, Türkiye'deki Android kullanıcılarının Clubhouse uygulamasını Google Play Store üzerinden, bu hafta bitmeden indirebileceğini söyleyebiliriz. Fakat tıpkı Clubhouse iOS uygulamasında olduğu gibi, Clubhouse Android uygulaması için de bir Clubhouse davetiyesine ihtiyacınız olacak.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Clubhouse
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