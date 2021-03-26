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Clubhouse benzeri uygulama Messenger Odalar'a gelebilir

26.03.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal ağ devi, gelecekte Clubhouse gibi bir canlı ses yayını deneyimi sunabilir. New York Times, şubat ayında Facebook'un, iOS için sesli sohbet uygulaması Clubhouse'un kendi sürümü üzerinde çalıştığını bildirmişti. 

Clubhouse benzeri uygulama Messenger Odalar'a gelebilir

Şimdi, mühendis Alessandro Paluzzi’nin paylaştığı fotoğraflara dayanarak Facebook’un sesli sohbet deneyiminde nasıl görünebileceğine dair daha net bir resme sahibiz. Özelliğin mevcut deneysel sürümü, kullanıcıların Facebook’un Clubhouse rakibinde istedikleri oda türünü seçmelerine olanak tanıyor. Bir seçenek arkadaşlarla özel bir ses odası başlatıyor, bir diğeri özel bir video odası başlatıyor. Sonuncusu ise “Canlı Ses” olarak adlandırılan bir kullanıcının dinleyicilerle dolu bir odaya yalnızca sesli yayını başlatmasına izin veriyor.

Messenger Odaları'nın şu anki yinelemesi 50 kişiye kadar destek sağlayabilir. Ancak halka açık bir yayın deneyimi sunmak için tasarlanmamış. Yeni özellikle bu durum değişecek.

FACEBOOK'UN SÜRÜMÜ CLUBHOUSE'A BENZİYOR

Clubhouse, son zamanlarda en popüler uygulamalardan oldu. Uygulama, yayıncılara bir grup dinleyiciye canlı şovlar sunmanın bir yolunu sunuyor. Elon Musk ve Mark Zuckerberg geçtiğimiz günlerde kendi projeleri hakkında konuşmak için platforma katıldıklarında, uygulamanın popüleritesi iyice arttı. Facebook’un benzer sürümü şu anda sohbet uygulamasına benzeyen bir arayüze sahip. Deneme sürüme daha büyük profil fotoğraflarıyla temsil edilen kullanıcı listesinin en üstüne hoparlörler yerleştirilmiş. Dinleyiciler, daha küçük profil fotoğraflarıyla temsil edilen konuşmacıların altında listelenmiş. Paluzzi, Facebook’taki herkesin Messenger Odaları'nı açmak zorunda kalmadan bir yayına katılabileceğini söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
facebook Clubhouse
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