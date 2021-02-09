Clubhouse Çin'de yasaklandı

Clubhouse uygulaması son haftalarda oldukça popülerleşti. Davetiye sistemi bulunan ve bu sayede sadece Clubhouse davetiyesi olanların girebildiği uygulama, özellikle Elon Musk'ın yaptığı görüşme sonrası yoğun bir ilgi ile karşılaştı. İlgi gösteren ülkeler arasında sosyal medya yasaklarıyla bilinen Çin de vardı. Nitekim Çin, Clubhouse'a kapıları kapattı.

ÇİN'DEN CLUBHOUSE'A YASAK

Çin'de kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği Clubhouse'a erişim engellendi. Zaten böyle bir karar alınması bekleniyordu zira uzmanlar, bu konuda endişeliydi.

Clubhouse ses kayıtlarını tutmadığı için Çinli kullanıcıların ilgisini çekmişti. Böylece kullanıcılar, Çin yönetiminin gözetimine yönelik endişe duymadan, Çin'de sansürlenen konular hakkında sohbet odalarında fikirlerini paylaşabiliyorlardı. Ancak görünüşe bakılırsa bu yol artık kapalı.

