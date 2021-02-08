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Clubhouse, Çin'de sansürden kaçanlar için tartışma ortamı yaratıyor

08.02.2021 05:47 | Son Güncelleme:
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Clubhouse, Çin'de sansürden kaçanlar için tartışma ortamı yaratıyor

Clubhouse sosyal medya uygulaması, Çin'de Tayvan'ın bağımsızlığı ve Uygur Türkleri gibi normalde yasaklı konuların tartışılabildiği bir ortam yaratıyor.

Clubhouse sosyal medya uygulaması, Çin'de Tayvan'ın bağımsızlığı ve Uygur Türkleri gibi normalde yasaklı konuların tartışılabildiği bir ortam yaratıyor.

Reuters'ın haberine göre Çin'de kullanıcılar, devletin sansüründen kaçmak için Clubhouse'daki odalara akın ediyor.

Davetiye ile girilebilen, şimdilik sadece iOS işletim sistemi olan cihazlarda kullanılabilen ve sese dayalı sosyal medya mecrası Clubhouse, 2020 yılında ABD'de kuruldu.

Reuters haberinde Clubhouse'un kimi odalarında Çinli kullanıcıların Tayvan'ın bağımsızlığı,

Çin'in kamplarda tuttuğu Uygur Türkleri ve Çin'in Hong Kong'da devreye soktuğu tartışmalı güvenlik yasası gibi konuların konuştuğunu kaydetti.

Bloomberg haber ajansı ise Twitter, Facebook ve YouTube gibi sosyal medya şirketlerinin yasaklı olduğu Çin'de pazar günü Clubhouse'a VPN'e ihtiyaç duymadan girilebildiğini belirtti.

Türkiye'de de hızla yayılıyor

Teknoloji sektörünün öncü isimlerinin ve influencer adı verilen sosyal medya ünlülerinin tartışma odalarında bir araya geldiği Clubhouse, Türkiye'de de hızla yayılıyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasıyla ilgili olarak düzenlenen protestoların da Clubhouse'daki odalarda tartışıldığı görülmüştü.

Protestolarla ilgili kimi odalarda uygulamanın kişi sınırı olan 5 bin sayısına ulaştığı gözlemlenmişti.

Clubhouse'daki tartışmalarda moderatör olan iki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi ise sosyal medyada yaptıkları paylaşımları yüzünden gözaltına alındı.

Çin'de davetiyelerin fiyatı 70 dolara kadar çıktı

Financial Times gazetesinin haberine göre normalde ücretsiz olan Clubhouse davetiyeleri Çin'deki kimi internet sitelerinde 7-77 dolar arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Financial Times'a konuşan Hong Kong'daki Çinli Üniversitesi'nden iletişim profesörü Fang Kecheng, "İnsanlar Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ya da Hong Kong'da neler olduğunu gerçekten merak ediyor" açıklamasında bulundu.

Fang, aynı zamanda uygulamanın çoktan Çin hükümetinin radarına takılmış olabileceğini söyleyerek güvenlik uyarısında bulundu: "Hiçbir teknoloji tamamen güvenli değil, tartışmalar kaydediliyor olabilir."

Çin'de yasaklanması bekleniyor

Bloomberg haber ajansına da konuşan Fang Kecheng, uygulamanın şimdilik eğitimli çok az sayıda Çinli vatandaşa ulaştığı görüşünde; Fang, "Uygulamanın Çin'in geneline ulaşabileceğini düşünmüyorum, öyle bir durumda kesinlikle engellenecektir" dedi.

Ruder Finn adlı halkla ilişkiler şirketinden internet uzmanı Gao Ming ise Financial Times'a yaptığı açıklamada belirli bir kullanıcı sayısına ulaştıktan uygulamanın yasaklanmasını beklediğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre Çin'in sosyal medya uygulaması Weibo'da bir kullanıcının, "Bu ortam ne kadar yaşayacaktır emin değilim, ancak internetteki bu anı hep hatırlayacağım" diyen açıklaması 65 binin üzerinde beğeni aldı.

'Çinliler ve Uygurlar arasında diyalog kurdum'

Clubhouse'daki kimi tartışma odalarında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki aile üyeleri ve yakınlarıyla irtibatını kaybedenlerin başına gelenleri anlattığı görüldü.

Bloomberg'e konuşan Halmurat Harri Uygur adındaki Finlandiyalı aktivist, "Clubhouse sayesinde görüşlerimi açıklayabileceğim bir dinleyici kitlesini ve özgürlüğü buldum. Uygurlar ve Çinliler arasındaki diyaloğu sağlayarak kendi hikayemi anlatabildiğim için uygulama benim için yararlı oldu" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Tesla CEO'su Elon Musk ve Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in çeşitli odalarda konuştuğu görülmüştü.

Financial Times'a göre uygulama daha bir yılını doldurmadan bir milyar dolar piyasa değerine ulaştı.

Uygulamanın dünya çapında 3,4 milyon kez indirildiği hesaplanıyor.

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