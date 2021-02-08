Sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı. Dünya çapında son haftalarda popülerleşen ve davetiyeyle girilen uygulama, sohbet odalarında insanların yazışmadan, konuşarak belli konular üzerinde fikir alışverişi yapmasına olanak sağlıyordu. Twitter ve Facebook gibi Çin devletinin kontrolünde olmayan sosyal medya uygulamalarının yasaklı olduğu Çin'de Clubhouse büyük ilgi görmeye başlamıştı. Uygulamanın ses kayıtlarını tutmaması, Çinli kullanıcıların devlet gözetimi endişesi olmadan Çin sosyal medyasında sansürlenen konuları tartışmasına olanak sağlamıştı. BBC muhabirleri Çin ve Tayvan'dan kullanıcıların aynı sohbet odasında ülkelerinin politikaları hakkında konuştuklarına tanık oldu. İki ülkeden insanlar birbirlerinin ülkelerini ilk defa ziyaret ettiklerinde yaşadıkları hisleri paylaştı. Çin ve Tayvan birbirlerinin topraklarında hak iddia ediyor ve bu konu Çin'de özgürce tartışılamıyor. Çin'deki Clubhouse kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği sohbet odaları arasında Uygurların durumlarının; demokrasinin avantajları ve dezavantajlarının; Çin'in Hong Kong'daki politikaların ve diğer sansürlenen konuların tartışıldığı odalar da vardı.

Uygulama yasaklanmadan önce Çin'de o kadar popülerleşti ki, Financial Times gazetesi Clubhouse davetiyelerinin internette 77 dolara kadar alıcı bulduğunu yazdı. Çin sosyal medyasını takip eden uzmanlar, uygulamanın kısa süre içinde kaldırılmasından endişe ettiklerini dile getiriyordu. Uygulamanın Çin'deki geleceğine dair bir açıklama yapılmadı. Analiz: Gecikmiş bir müdahale Kerry Allen, Çin Medya analisti Clubhouse Çin'deki sansür görevlilerinin başını ağrıtacaktı, özellikle de görevlilerin pek mesai yapmadığı Bahar Festivali tatili döneminde. Ülke dışından uygulamalar genellikle Çin'de daha popülerleşmeden yasaklanıyor. Fakat Clubhouse bir istisna oldu. İnsanlar birkaç gün de olsa sohbet odalarında pek çok konuyu tartışabildi. Uygulamanın yakaladığı momentum pek çokları için sürprizdi. Çünkü Çin'de son yıllarda Huawei gibi yerli üreticilerin telefonları popülerleşiyordu ve Clubhouse yalnızca iOS cihazlara yüklenebiliyordu. Çin'in Clubhouse'u yasakladığına dair resmi bir açıklama olmasa da Çin'in kontrolündeki sosyal medya sitesi Weibo'da bugün 100 binden fazla kişi #ClubhouseYasaklandı etiketiyle paylaşım yaptı.