HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Clubhouse Çin'de yasaklandı

Clubhouse Çin'de yasaklandı

08.02.2021 19:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Clubhouse Çin'de yasaklandı

Sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı. Dünya çapında son haftalarda popülerleşen ve davetiyeyle girilen uygulama sohbet odalarında insanların yazışmadan, konuşarak belli konular üzerinde fikir alışverişi yapmasına olanak sağlıyordu.

Sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı.

Dünya çapında son haftalarda popülerleşen ve davetiyeyle girilen uygulama, sohbet odalarında insanların yazışmadan, konuşarak belli konular üzerinde fikir alışverişi yapmasına olanak sağlıyordu.

Twitter ve Facebook gibi Çin devletinin kontrolünde olmayan sosyal medya uygulamalarının yasaklı olduğu Çin'de Clubhouse büyük ilgi görmeye başlamıştı.

Uygulamanın ses kayıtlarını tutmaması, Çinli kullanıcıların devlet gözetimi endişesi olmadan Çin sosyal medyasında sansürlenen konuları tartışmasına olanak sağlamıştı.

BBC muhabirleri Çin ve Tayvan'dan kullanıcıların aynı sohbet odasında ülkelerinin politikaları hakkında konuştuklarına tanık oldu. İki ülkeden insanlar birbirlerinin ülkelerini ilk defa ziyaret ettiklerinde yaşadıkları hisleri paylaştı. Çin ve Tayvan birbirlerinin topraklarında hak iddia ediyor ve bu konu Çin'de özgürce tartışılamıyor.

Çin'deki Clubhouse kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği sohbet odaları arasında Uygurların durumlarının; demokrasinin avantajları ve dezavantajlarının; Çin'in Hong Kong'daki politikaların ve diğer sansürlenen konuların tartışıldığı odalar da vardı.

Uygulama yasaklanmadan önce Çin'de o kadar popülerleşti ki, Financial Times gazetesi Clubhouse davetiyelerinin internette 77 dolara kadar alıcı bulduğunu yazdı.

Çin sosyal medyasını takip eden uzmanlar, uygulamanın kısa süre içinde kaldırılmasından endişe ettiklerini dile getiriyordu.

Uygulamanın Çin'deki geleceğine dair bir açıklama yapılmadı.

Short presentational grey line

Analiz: Gecikmiş bir müdahale

Kerry Allen, Çin Medya analisti

Clubhouse Çin'deki sansür görevlilerinin başını ağrıtacaktı, özellikle de görevlilerin pek mesai yapmadığı Bahar Festivali tatili döneminde.

Ülke dışından uygulamalar genellikle Çin'de daha popülerleşmeden yasaklanıyor. Fakat Clubhouse bir istisna oldu. İnsanlar birkaç gün de olsa sohbet odalarında pek çok konuyu tartışabildi.

Uygulamanın yakaladığı momentum pek çokları için sürprizdi. Çünkü Çin'de son yıllarda Huawei gibi yerli üreticilerin telefonları popülerleşiyordu ve Clubhouse yalnızca iOS cihazlara yüklenebiliyordu.

Çin'in Clubhouse'u yasakladığına dair resmi bir açıklama olmasa da Çin'in kontrolündeki sosyal medya sitesi Weibo'da bugün 100 binden fazla kişi #ClubhouseYasaklandı etiketiyle paylaşım yaptı.

Bir süre sonra o etiket de sansürlendi.

Çin'in milletçi çizgideki gazetelerinden Global Times uygulamanın Çin'de ifade özgürlüğünü savunanlar için bir fırsat olduğu söyleminin gerçeği yansıtmadığını belirterek uygulamanın "Çin karşıtı propaganda için kullanılacağına dair endişeler bulunduğunu" öne sürmüştü.

Short presentational grey line

Nisan'da piyasaya sürülen uygulama son birkaç haftaya kadar ABD'deki teknoloji çalışanları, teknoloji gazetecileri ve ünlüler yavaşça büyüdükten sonra son birkaç haftada popülerliğini artırdı.

Uygulama Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar sırasında Türkiye'de de popülerleşmiş, uygulamada yayın yapan dört kişi gözaltına alınmıştı.

Mayıs ayında 100 milyon dolar biçilen şirketin günümüzde 1 milyar dolar değerine ulaştığına yönelik tahminler bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüse yakalandılarKoronavirüse yakalandılar
Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurduGüney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu
10 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 10?10 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 10?

En Çok Okunan Haberler

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Muharrem İnce CHP'den istifa etti

Muharrem İnce CHP'den istifa etti

Şeytani plan! Önce sigorta yaptırdı, sonra uçurumdan attı

Şeytani plan! Önce sigorta yaptırdı, sonra uçurumdan attı

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 307 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 307 kişi hayatını kaybetti

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: AB ile çıkarlarımızın örtüştüğü alanlarda iş birliğine hazırız

Rusya'dan AB'ye açık mesaj: İş birliğine hazırız

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis sınırı aştı

Yunan Başbakan'dan Türk askeriyle ilgili skandal sözler

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Eski ABD Başkanı Trump'ın Senatodaki azil yargılaması yarın başlıyor

Trump aklanacak mı? Kritik gün belli oldu

Avustralya'da ölmek üzere olan hastanın son isteği yerine getirildi

Ölmek üzere olan hastanın son isteği yerine getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.