Clubhouse hakkında bir inceleme daha

Almanya'nın ardından Fransa'da da veri koruma düzenlemelerini ihlal şüphesiyle inceleme başlatıldı.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli sesli sohbet uygulaması Clubhouse hakkında Avrupa Birliği'ndeki (AB) kişisel verileri koruma düzenlemesini ihlal ettiği şüphesiyle Fransa'da inceleme başlatıldı. Fransa'da kişisel verilerin korunmasından sorumlu Bilişim ve Özgürlükler Ulusal Komisyonu (CNIL), Clubhouse'un bağlı olduğu Alpha Exploration şirketinin Avrupa veri koruma düzenlemelerine uygunluğunun araştırılacağını, şirketin bu kurallara riayet etmemesi durumunda cezai yaptırımların yürürlüğe sokulabileceğini bildirdi. AB'de 2018'de yürürlüğe giren Veri Koruma Temel Düzenlemesi, Birlik dışına kişisel veri transferini de denetleyen maddeler içeriyor. CNIL açıklamasında, şirketin AB içinde herhangi bir tüzel kişilik tarafından temsil edilmediğine işaret edilerek Clubhouse'un kişisel verileri nasıl kullandığı ve verilerin ne ölçüde güvende olduğu konusunun belirsizliğini koruduğu kaydedildi. İncelemenin, Fransa'da Clubhouse'un kişisel alanı ihlal ettiği şüphesiyle toplanan 10 bini aşkın imza sonrasında başlatıldığı bildirildi.

Almanya'da da uyarı almıştı Almanya'da da Tüketici Koruma Merkezi, Clubhouse'u kişisel verilerin korunmasındaki eksiklikler nedeniyle uyarmıştı. Merkez, Clubhouse'un kullanıcıların telefon rehberlerindeki kişilere ait bilgileri kapsamlı bir şekilde kullanma ve örneğin reklamlar için değerlendirme hakkını kendine tanıdığını bildirmiş, bunun AB düzenlemelerini ihlal anlamına geldiği sonucuna varmıştı. Clubhouse'un bağlı bulunduğu yazılım şirketi Alpha Exploration'ın Alman Tüketici Koruma Merkezinin uyarısını dikkate almaması ve taahhütname imzalamaktan kaçınması durumunda Almanya'da şirkete karşı dava açılması söz konusu olabilecek. Alman tüketici kuruluşu Stiftung Warentest de Clubhouse uygulamasını mercek altına almış, kişisel verilerin iPhone üreticisi Apple şirketine ve ABD'deki veri analiz firmalarına iletildiği sonucuna varmıştı. İnceleme sonucunda, telefon rehberindeki verilerin de reklam ve pazarlama için kullanılabileceği tespit edilmişti. Clubhouse nasıl işliyor? Geçen yıl hayata geçirilen Clubhouse uygulaması, koronavirüs salgınında evde geçirilen zamanın artması nedeniyle son dönemde popüler hale geldi. Şimdilik sadece Apple ürünü cep telefonlarıyla kullanılabilen ve davet gönderme esasıyla işleyen uygulamada üyeler dijital odalarda sohbet açabiliyor ya da açılmış sohbetlere dinleyici olarak dahil olabiliyor. Twitter ve Facebook'taki gibi yorum ya da "beğenme" gibi seçeneklerin sunulmadığı platformda bir sohbeti sonradan dinleme imkanı da bulunmuyor.