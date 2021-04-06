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Clubhouse para kazanma dönemini başlatıyor!

06.04.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ses temelli sosyal medya uygulaması Clubhouse'ta para kazanma dönemi başlıyor. Twitter, Facebook ve Discord gibi rakiplerin de dikkatini çeken Clubhouse'ta içerik oluşturuculara ödeme yapılabilecek.

Clubhouse para kazanma dönemini başlatıyor!

Clubhouse son dönemi en popüler uygulamalarından biri. Şimdilik iOS platformunda bulunan ve sadece davetiye yoluyla kullanıcıların içeri girmesine izin veren Clubhouse, diğer sosyal medya uygulamalarının da dikkatini çekti. Bu yüzden Clubhouse'un yaratıcıları ve geliştiricileri, rakiplerden daha iyi olabilmek için çalışmalara devam ediyorlar. Bu çalışmaların son meyvesi ise Clubhouse'ta para kazanmak amaçlı oldu.

CLUBHOUSE'TAN PARA KAZANMAK MÜMKÜN OLUYOR

Clubhouse, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Clubhouse'tan para kazanmak için müjdeli bir haber verdi. Sosyal medya uygulaması, içerik oluşturucular için ilk para kazanma özelliği olan Ödemeler'i duyurdu. Böylece artık içerik oluşturuculara doğrudan Clubhouse üzerinden para gönderilebilecek. Küçük bir test grubuyla başlayacak olan Clubhouse para gönderme özelliği, daha sonra yüksek ihtimalle tüm kullanıcılara açılacak.

Clubhouse'tan para kazanmak

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CLUBHOUSE'TAN NASIL PARA GÖNDERİLECEK?

Clubhouse'da ödeme göndermek için, bir içerik oluşturucunun (özelliği etkinleştirmiş olan) profiline gidip, "Para Gönder"e dokunmak yeterli olacak. Daha sonra göndermek istediğiniz miktarı gireceksiniz. Ödemenin yüzde 100'ü içerik oluşturucuya gidecek. Paraya gönderen kişiden ayrıca, Clubhouse'un ödemeler için anlaştığı Stripe için işlem ücreti de tahsil edilecek. Clubhouse hiçbir ücret almayacak.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Clubhouse
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