Clubhouse para kazanma dönemini başlatıyor!

Clubhouse son dönemi en popüler uygulamalarından biri. Şimdilik iOS platformunda bulunan ve sadece davetiye yoluyla kullanıcıların içeri girmesine izin veren Clubhouse, diğer sosyal medya uygulamalarının da dikkatini çekti. Bu yüzden Clubhouse'un yaratıcıları ve geliştiricileri, rakiplerden daha iyi olabilmek için çalışmalara devam ediyorlar. Bu çalışmaların son meyvesi ise Clubhouse'ta para kazanmak amaçlı oldu.

CLUBHOUSE'TAN PARA KAZANMAK MÜMKÜN OLUYOR

Clubhouse, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Clubhouse'tan para kazanmak için müjdeli bir haber verdi. Sosyal medya uygulaması, içerik oluşturucular için ilk para kazanma özelliği olan Ödemeler'i duyurdu. Böylece artık içerik oluşturuculara doğrudan Clubhouse üzerinden para gönderilebilecek. Küçük bir test grubuyla başlayacak olan Clubhouse para gönderme özelliği, daha sonra yüksek ihtimalle tüm kullanıcılara açılacak.

CLUBHOUSE'TAN NASIL PARA GÖNDERİLECEK?

Clubhouse'da ödeme göndermek için, bir içerik oluşturucunun (özelliği etkinleştirmiş olan) profiline gidip, "Para Gönder"e dokunmak yeterli olacak. Daha sonra göndermek istediğiniz miktarı gireceksiniz. Ödemenin yüzde 100'ü içerik oluşturucuya gidecek. Paraya gönderen kişiden ayrıca, Clubhouse'un ödemeler için anlaştığı Stripe için işlem ücreti de tahsil edilecek. Clubhouse hiçbir ücret almayacak.

