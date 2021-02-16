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Clubhouse: Putin, Elon Musk'ın sohbet davetine kapıyı kapatmadı

16.02.2021 11:29 | Son Güncelleme:
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Clubhouse: Putin, Elon Musk'ın sohbet davetine kapıyı kapatmadı

Kremlin, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e yaptığı Clubhouse uygulamasında tartışma davetini "ilginç bulduğunu" açıkladı.

Kremlin, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e yaptığı Clubhouse uygulamasında tartışma davetini "ilginç bulduğunu" açıkladı.

Tass haber ajansına göre Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, "Genel anlamda ilginç bir öneri. Ama öncelikle bunun ne anlama geldiğini, ne önerildiğini anlamamız gerekiyor. Biliyorsunuz Başkan Putin, sosyal medyayı doğrudan kullanmıyor, hesaplarını şahsen yönetmiyor" dedi.

Elon Musk, Cumartesi günü Twitter'da Kremlin'in hesabını etiketleyerek "Benimle Clubhouse'da sohbete katılır mısınız?" diye sormuş, bunu Rusça olarak yazdığı "Sizinle konuşmak benim için büyük bir şeref olur" mesajı izlemişti.

clubhouse

MUSK'IN YENİ 'GÖZDESİ'

Geçen yıl kurulan ve son dönemde hızla popüler hale gelen sesli sohbet uygulaması Clubhouse'da "sahnedeki" konuşmacılar dinleyiciler arasında soru alabiliyor.

Twitter'da 46 milyondan fazla takipçisi olan Elon Musk, Clubhouse'u da aktif olarak kullanmaya başladı.

Musk, 30 Ocak'ta, hisse senetleri ve kripto para birimlerine komisyonsuz yatırım yapılabilen Robinhood uygulamasının kurucularından Vlad Tenev'le mülakat yapmıştı.

Geçen hafta da Amerikalı rapçi Kanye West, Musk'ın davetini kabul ettiğini açıklamıştı.

Mobil uygulamalara ilişkin veriler toplayan App Annie şirketine göre Clubhouse şimdiye kadar yaklaşık beş milyon kez indirildi.

Geçen ay şirketin değerinin bir milyar dolar civarında olduğu açıklanmıştı.

Twitter Spaces adıyla bu uygulamanın kendi versiyonunu çıkarırken Facebook'un da benzer bir ürün üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Çin, geçen hafta ABD merkezli diğer sosyal medya platformları gibi Clubhouse'u da engellemişti.

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