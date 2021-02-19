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Clubhouse'un indirme sayısı açıklandı!

19.02.2021 11:00 | Son Güncelleme:
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Clubhouse'un indirme sayısı açıklandı!

Clubhouse'un indirme sayısı paylaşılan verilerle ortaya çıktı. Son dönemde yıldızı parlayan ses temelli sosyal medya uygulaması Clubhouse, App Annie'nin verilerine göre, yalnızca davetiye sistemine sahip bir iOS uygulaması olmasına rağmen milyonlarca kişi tarafından indirildi.

Clubhouse'un adını neredeyse duymayan kalmadı. Ses temelli sosyal medya uygulaması olarak tanımlayabileceğimiz, bu yönüyle Discord'u andıran Clubhouse, özellikle son haftalarda büyük bir çıkış yakaladı. Elon Musk'ın Clubhouse'ta yaptığı program ise uygulamaya olan talebi artırdı. Görünüşe bakılırsa bu sadece davetiye ile girilebilen ve şimdilik iOS tarafında yer alan Clubhouse'un verilerine de yansıdı.

İŞTE CLUBHOUSE'UN KÜRESEL İNDİRME SAYISI

App Annie isimli bir şirketin açıklamasına göre, Clubhouse, dünya çapında 8 milyon indirmeyi aştı. Verilere bakılırsa uygulama 16 Şubat 2021'de 8,1 milyon indirme sayısına ulaştı. Clubhouse 1 şubat 2021'de ise 3,5 milyon indirme sayısına sahipti. Yani 15 günlük sürede uygulama 5 milyona yakın yeni indirme aldı. Bu keskin büyümenin nedeni ise görünüşe göre Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ve Facebook CEO'su Mark Zuckerberg gibi yüksek profilli isimler.

Clubhouse

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Uygulama hakkındaki verileri yayınlayan firma, toplam indirme sayısının 2,6 milyondan fazlasının ABD'den gerçekleştiğini tahmin ediyor. Raporda İngiltere, Almanya, Japonya, Brezilya ve Türkiye'deki hızlı büyümenin ise dikkatleri çektiği belirtiliyor. Bu arada Clubhouse, toplam indirme sayısını veya kayıtlı kullanıcı sayısını resmi olarak paylaşmadı. Ancak Clubhouse CEO'su Paul Davison ocak ayında uygulamanın haftalık 2 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını açıklamıştı.

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