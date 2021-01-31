Clubhouse uygulaması nedir, nasıl kullanılır? (Clubhouse'da davetiye zorunlu mu, Android'de var mı?)

Clubhouse uygulaması, 2020'de Alpha Exploration Co. yazılım şirketi tarafından geliştirilmiş, sesli sohbet odaları aracılığıyla etkileşim imkanı sunan bir sosyal ağ platformudur.

Facebook ve Instagram’dan farklı olarak video ve fotoğraf paylaşımı yapılmayan Clubhouse uygulamasında, kullanıcılar ilgilerini çeken konularda sohbet odalarına dahil olup sesli etkileşim yoluyla tartışmalara katılabiliyor.

CLUBHOUSE'DA DAVETİYE ŞART MI?

Bekleme listesine girmeden uygulamaya üye olmak için, uygulamayı kullanan bir kullanıcıdan davetiye almak şart.

Popülerliği günden güne artan uygulama, 21 Ocak 2021’de bir milyar dolar piyasa değerine ulaştı.

CLUBHOUSE NASIL KULLANILIR?

Clubhouse uygulaması sohbet odaları üzerinden kullanıcılarına sesli etkileşim imkanı tanıyor.

Konu başlığına göre kurulan sohbet odalarında kullanıcılar, sohbet yöneticisinden izin aldıkları taktirde sohbete dahil olabiliyor, ya da sadece dinleyici olarak da sohbete katılabiliyor.

Clubhouse uygulamasında, Twitter, Facebook ve Instagram’dan farklı olarak yazılı mesajlaşma, görüntülü konuşma, gönderi ya da fotoğraf paylaşımı yapılmıyor.