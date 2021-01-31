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Clubhouse uygulaması nedir, nasıl kullanılır? (Clubhouse'da davetiye zorunlu mu, Android'de var mı?)

31.01.2021 10:54 | Son Güncelleme:
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Clubhouse uygulaması nedir, nasıl kullanılır? (Clubhouse'da davetiye zorunlu mu, Android'de var mı?)

Clubhouse uygulaması bir anda popüler oldu. 2020'nin son günlerinde popüler olan uygulamayla ilgili "Clubhouse uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Clubhouse'da davetiye zorunlu mu, nasıl üye olunur?" sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte sesli sohbet odaları üzerinden etkileşim imkanı sunan uygulama, davetiyeye dayalı üyelik sistemiyle, Facebook ve Twitter gibi diğer birçok sosyal ağ uygulamasından ayrışan Clubhouse uygulamasıyla ilgili tüm detaylar....

Clubhouse uygulaması, 2020'de Alpha Exploration Co. yazılım şirketi tarafından geliştirilmiş, sesli sohbet odaları aracılığıyla etkileşim imkanı sunan bir sosyal ağ platformudur.

Facebook ve Instagram’dan farklı olarak video ve fotoğraf paylaşımı yapılmayan Clubhouse uygulamasında, kullanıcılar ilgilerini çeken konularda sohbet odalarına dahil olup sesli etkileşim yoluyla tartışmalara katılabiliyor.

CLUBHOUSE'DA DAVETİYE ŞART MI?

Bekleme listesine girmeden uygulamaya üye olmak için, uygulamayı kullanan bir kullanıcıdan davetiye almak şart.

Popülerliği günden güne artan uygulama, 21 Ocak 2021’de bir milyar dolar piyasa değerine ulaştı.

CLUBHOUSE NASIL KULLANILIR?

Clubhouse uygulaması sohbet odaları üzerinden kullanıcılarına sesli etkileşim imkanı tanıyor.

Konu başlığına göre kurulan sohbet odalarında kullanıcılar, sohbet yöneticisinden izin aldıkları taktirde sohbete dahil olabiliyor, ya da sadece dinleyici olarak da sohbete katılabiliyor.

Clubhouse uygulamasında, Twitter, Facebook ve Instagram’dan farklı olarak yazılı mesajlaşma, görüntülü konuşma, gönderi ya da fotoğraf paylaşımı yapılmıyor.

Uygulama şimdilik sadece iOS kullanıcılarına sunuluyor.

CLUBHOUSE’A NASIL ÜYE OLUNUR?

Şu an için sadece iOS kullanıcılarına sunulan uygulamayı öncelikle cihazınıza indirmeniz gerekiyor.

Kullanıcı adı seçilip SMS yoluyla hesap doğrulaması yapıldıktan sonra Clubhouse, hesabınızı bekleme listesine alıyor.

Halihazırda uygulamayı üye olan bir kullanıcının davetiye göndermesi durumunda bekleme listesine girmeden üyelik işleminiz tamamlanıyor.

Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra ilginizi çeken farklı konu başlıklarındaki sohbet odalarına dinleyici ya da sesli etkileşim yoluyla konuşmacı olarak dahil olabilirsiniz.

Popülerliği günden güne artan uygulamanın Android cihazlar için de geliştirilmekte olduğunu belirtiliyor.

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