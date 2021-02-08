Clubhouse'un Çin'deki özgürlüğü kısa sürdü

Clubhouse uygulaması Çin'de konuşulması hassas konuların konuşulabildiği bir platform olarak çok talep görüyordu.Çin'de, sesli sohbet imkanı sunan sosyal medya platformu Clubhouse uygulamasını kullananlar, bugün uygulamaya erişim sıkıntıları yaşadıklarını belirtti. Platformun, "Çin Güvenlik Seddi" (Great Firewall) tarafından engellenmiş olduğu tahmin ediliyor.

"Çin Güvenlik Seddi" (Great Firewall) hükümetin yürürlüğe soktuğu dünyanın en büyük internet izleme ve sansür sistemi. Bu sistem kapsamında yabancı bilgi kaynaklarına erişimin sınırlanması ya da tamamen engellenmesi söz konusu olabiliyor. Örneğin, Çin Hükümeti, vatandaşların Twitter ve Facebook gibi uluslararası internet platformlarına erişimini engelliyor. Ancak Clubhouse, bu sansürlerden nasibini henüz almadığı dönemde, Çin'deki internet kullanıcıları kısa da olsa platformu özgürce kullanabildi.

Bugün, pek çok kişi uygulamaya erişmek istediğinde karşılarına çıkan "Bağlantı gerçekleştirilemiyor" ekran görüntüsünü paylaştı. Çin'deki diğer sosyal paylaşım mecralarından Weibo kullanıcılarından biri "Clubhouse engellendi" paylaşımında bulundu. Çin Hükümeti'nin diğer uluslararası mecralara uyguladığı sansürü Clubhouse'a da uygulamaya başladığı belirtiliyor.