ÇMO'dan Çatalağzı için ürküten açıklama 

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ÇEVRE Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu, Zonguldak'ta düzenlenen 'termik santrallerle mücadele' programında 7 termik santralin bulunduğu Çatalağzı beldesi için hazırladıkları hava kalitesi değerlendirme raporunu açıkladı. Bozoğlu, "Yeni yapılacak santraller veya kapasite artırımıyla Çatalağzı’nın ve şehrin tamamının hava kalitesine ölümcül bir darbe inecektir. Hem kendi ölçümlerimizde hem bakanlığın raporunda çok açık bir şekilde Çatalağzı’da termik santrallerden kaynaklı ciddi bir hava kirliliği yaşandığı görülüyor" dedi.

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde 1946 yılında faaliyete geçen 2 üniteden oluşan 300 megavat gücündeki Çatalağzı Termik Santrali'nin yanında, Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 2010'da 3 üniteden oluşan 1390 megavat gücünde ve geçen yıl da 2 üniteden oluşan 1400 megavat gücünde 2 termik santral kuruldu. Çatalağzı Belediyesi ve halkı, beldeye yapılmak istenen yeni santralin yapılmaması için mücadele veriyor. Çatalağzı Belediyesi'nin düzenlediği 'termik santrallere karşı mücadele ve hava kitlesi raporu sunumu' Maden Mühendisleri Lokali'nde gerçekleştirildi. Programa CHP Milletvekili Ünal Demirtaş, Fox Tv Genel yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, gazeteciler Fikret Bila, Doğan Satmış ve Gökhan Mısırlı katıldı. Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, yıllardır termik santraller konusunda mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi. Devletin verilerine baktıklarında çok ciddi hava kirliliklerinin görüldüğünü ifade eden Akgün, "Devletin verilerine göre zehirleniyoruz. Hal böyleyken Çatalağzı'na yeni bir santral yapımı için Ankara'ya biz toplantıya gittik. Bürokratlar vardı. Acı nokta ne biliyor musunuz? Burayı en iyi bilen çevre müdürü ve bürokratlar. Çatalağzı'nda 3 bin 90 megavat santral çalışıyor. Vicdanlarını satmışlar. Bir tanesi çıkıp ta ya arkadaş artık burada santral olamaz demiyor. Hiç mi vicdanınız yok? Hiçbiri bunu dillendirmiyor. Bürokratlar maalesef görevlerini yapmıyorlar, yapıyorlarsa taraflı yapıyorlar. Yukarı yanlış bilgi veriyor. Biz halkız. Doğruları bir takım yerlerde savunuyoruz. Ne kadar mücadele edersek edeceğiz. Raporları okursanız Çatalağzı'nın durumunu göreceksiniz" diye konuştu.

ÇATALAĞZI HAVA KİTLESİ DEĞERLENDİRME RAPORU OKUNDU

Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu tarafından Çatalağzı Hava Kalitesi Değerlendirmesi Raporu'nun sunumunu gerçekleştirildi. Bozoğlu, kömürlü termik santrallerin bulunduğu Çatalağzı beldesine yapılmak istenen yeni ünite ve santrallerin mevcut ÇED raporlarında bulunan bilgilerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hava kalitesi ölçümleri hem de Çevre Mühendislerinin ölçümleriyle çeliştiğini söyledi. Ana kaynağı kömürlü termik santral olan santrallerin kirlilik değerleri, şimdiden başta ulusal sınır değerler olmak üzere, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Birliği Sınır Değerleri’nin tamamını aştığını ifade eden Bozoğlu, şöyle konuştu:

"Çevre Mühendisleri Odası’nın gerçekleştirdiği ölçümlerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurduğu 06 DV 9975 plakalı mobil hava kirliliği ölçüm istasyonu ve sabit istasyonların verilerinin incelenmesi sonucu oluşturulan rapor PM10 ve PM2,5 değerlerinin Zonguldak’ta insan sağlığına halihazırda ciddi etkiler oluşturan bir düzeyde olduğunu ortaya koyuyor. Yeni yapılacak santraller veya kapasite artırımıyla Çatalağzı’nın ve şehrin tamamının hava kalitesine ölümcül bir darbe inecektir. Hem kendi ölçümlerimizde hem bakanlığın raporunda çok açık bir şekilde Çatalağzı’da termik santrallerden kaynaklı ciddi bir hava kirliliği yaşandığı görülüyor. Sanayinin olmadığı, taşıt yoğunluğunun bulunmadığı bir bölgede bu hava kirliliğinin kaynağı nettir. Mevcut termik santraller tam kapasite çalışmamalarına rağmen havayı sınır değerleri misliyle aşacak şekilde kirletmektedir. O halde yapılması gereken şey açıktır; mevcut termik santrallere denetim yapılmalı, Bakanlık tarafından baca ölçümü yapılmalı, süreçler incelenmeli ve kirletici yüklerinin azaltılması sağlanmalıdır. Ayrıca halihazırda, tam kapasite bile çalışmayan termik santraller bu hava kirliliğine sebep olurken, yeni termik santraller yapılmasına asla ve asla izin verilmemelidir. Bu kadar aşikâr bir durum karşısında firmaların da yeni tesis kurma konusunda ısrarcı olmaması gerekir. Finans kuruluşlarının da iklim değişikliği sorununu ve hava kirliliği problemini gözeterek, yeni termik santral projelerine kaynak ayırmaması gerektiğini de ayrıca vurgulamak ihtiyacı hissediyorum."

Fox Tv Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk de geçen yıl Çatalağzı beldesini ziyaret ettiklerinde bölgedeki sorunu yakından görme şansı yakaladıklarını söyledi. Çok zor dönemden geçtiklerini iade eden Şentürk, "Burayı ziyaret ettiğimizde belediye başkanı bizi tepeye götürdü. Arkasından bir bahçeye götürdü ve yetişen domates ve salatalıları gördük. Biz vicdanını paraya satıldığı dönemden geçiyoruz. Çok zor dönemden geçiyoruz. Biz bunu çok önemsedik ve bunun üzerine gitmeye karar verdik. Haber merkezi olarak haberi saklayan bir takım ilişkileri olan, bir takım ilişkilere girmiş değiliz. Kimsenin adamı da değiliz, halkın adamıyız. Biz bunun üzerine gittik. Çocuk onkolojisini açılmış Zonguldak'a. Çatalağzı'nda kaç insanın kaç çocuğunun kanserden öldüğünü belediye başkanı bize anlattı. Biz kendi adımıza elimizden geleni yapıyoruz. Fakat bu bir noktadan sonra bir çevre sorunu değil yani insan hakları sorunu, insanların yaşam hakkı sorunu olmuş durumda. Bizde bu mücadelenin sonuna kadar takipçisi olacağız. Çünkü yastığa başımızı rahat bir şekilde koymayı istiyoruz. Bizim en büyük hedefimiz bu" diye konuştu. Gazeteci Fikret Bila ve Doğan Satmış da Çatalağzı halkının verdiği mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

CHP Milletvekili Ünal Demirtaş ise Türkiye'nin ve Zonguldak'ın en önemli sorunlarından biri olan termik santral sorunları olduğunu söyleyerek, şöyle dedi:

"Milletvekilliği döneminde 2 defa yaklaşık 20 milletvekili arkadaşımızla geldik ve sorunu Türkiye'nin gündemine taşımaya çalıştık. Soru ve araştırma önergelerimizle gündeme taşımaya çalıştık ama maalesef yine 2 ünite termik santral yapılması söz konusu. Bu mücadeleye yılmadan devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız gidiyor, sağlığımız geleceğimiz gidiyor."

Program sonunda termik santral mücadelesine destek veren gazetecilere plaket verildi.