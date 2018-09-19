CNN, ABD silahlarını ifşa etti!

Fotoğraf ve kanıtların yer aldığı haberde, Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyonla İran destekli Husilerin savaşında ateşlenen ABD yapımı füze ve silahlar açıkça gösterildi. ABD'li insan hakları örgütü Human Rights First, geçen ay Muvatana'ya ödül verdi.

Şok fotoğraflar ortaya çıktı

1 / 20 30 Nisan 2015... Aden'deki hava saldırısında, koalisyon uçaklarından atılan bir bomba bir eve isabet etti. Evin sahibi Hayfa el Zevkari öldü, aralarında çocuklar ve kadınların da olduğu altı kişi yaralandı.

2 / 20 CNN, söz konusu bombanın lazer güdümlü GBU-12 olduğunu bildiriyor. 230-300 kilogram arasında ağırlığı değişen akıllı bomba, 87 kilogram patlayıcı taşıyabiliyor.

3 / 20 26 Mayıs 2015... Hudeyde'deki Ahmed Bekri Okulu vuruldu, ölen ya da yaralanan olmadı.

4 / 20 CNN, şarapneldeki numaradan silahın MK-83 bombası olduğunu tespit etti. İlk kez 1950 yılındabinaları yerle bir etmek için üretilen 450 kilogramlık dev bomba, daha sonra akıllı hale getirildi.

5 / 20 10 Ağustos 2015... Kolasiyon uçakları, Hacca şehrinde çiftçi Macid Ali bin Bani'nin evine misket bombaları attı. Altısı çocuk, üçü kadın 10 kişi öldü.

6 / 20 CNN, 430 kilogramlık CBU-58A/B'nin ABD ordusunun envanterine 1977 yılında girdiğini aktarıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün verilerine göre, ABD 1970 ve 1995 arasında CBU-58A/B tipi 1000 misket bombası ihraç etti. ABD, dünyada Çin, Rusya, İsrail, İran, Kuzey Kore ve Suudi Arabistan'la birlikte misket bombasının satışı veya yasaklanmasını reddeden yedi ülkeden biri.

7 / 20 28 Ağustos 2015... Savaş uçakları Yemen'in İbb bölgesinde iki evi bombardımana tuttu, sekiz kişi öldü. CNN, seri numarasının San Francisco merkezli Simonds Machinery şirketini gösterdiğini ancak söz konusu firmanın silah üretmediğini belirtiyor. Muvatana ise, bu parçanın bir ABD yapımı bombaya ait olduğunu tahmin ediyor.

8 / 20 14 Eylül 2015... Başkent Sana'da bir eve bombalar düştü. CNN, bomba üstündeki rakamların Amerikan Raytheon şirketini işaret ettiğini bildiriyor.

9 / 20 6 Ocak 2016... Hudeyde'deki bir fabrikayı yerle bir eden hava saldırısının ardından çıkan yangın, üç gün sürdü. CNN'e göre, 96214 numarası ABD'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Raytheon'a ait.

10 / 20 CNN'e göre, 96214 numarası ABD'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Raytheon'a ait. Fabrikayı vuran silah ise, güdümlü hale getirilmiş MK-82 bombası.

11 / 20 2 Şubat 2016... Hacca kentindeki El Sar köyüne ateşlenen füzeler, bir can kaybına yol açtı.

12 / 20 CNN'nin araştırmasında füzenin CBU-52B/B olduğu belirlendi. Söz konusu silah, taşıdığı 220 küçük bombayla ateşlendiğinde birçok futbol sahası büyüklüğünde alana yayılabiliyor.

13 / 20 20 Eylül 2016... Suudi Arabistan sınırındaki El Cevf'te düzenlenen hava saldırısı, bir aracı havaya uçurdu. Araçta bulunan aynı aileden 15 kişi olay yerinde öldü.

14 / 20 CNN, GBU-12 model lazer güdümlü silahın Raytheon üretimi olduğunu tespit etti.

15 / 20 24 Eylül 2016... İbb semalarında süzülen savaş uçakları Dahar semtindeki bir binayı hedef aldı. Bombardıman sırasında büyük bir patlama meydana geldi, altı Yemenli yaşamını yitirdi.

16 / 20 CNN, daha önceki saldırılarda olduğu gibi güdümlü hale dönüştürülmüş MK-82 bombasının söz konusu binaya atıldığını bildiriyor.

17 / 20 5 Ekim 2016... Kızıl Deniz kıyısındaki Hudeyde açıklarında bir balıkçı teknesi, misket bombalarıyla vuruldu. Teknedekilerden biri, öldü.

18 / 20 CNN, 18894 envanter numarasına sahip silahın Amerikan yapımı BLU-108 olduğunu aktarıyor.

19 / 20 22 Nisan 2018... Pazar günü Hacca kentindeki bir düğüne füzeyle yapılan saldırı, 11'i çocuk 21 sivilin ölümüne yol açtı. 97 yaralı ise, hastanelere taşındı.